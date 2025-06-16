У ТЦК прокоментували інцидент з мобілізованим у Луцьку, який опинився у лікарні

У Волинському обласному ТЦК та СП заявили, що не вчиняли насильницьке доставлення до ТЦК у Луцьку Максима Музичка, який наразі у лікарі в критичному стані із зокрема, відкритою черепно-мозковою травмою, передає УНН.

Деталі

11 червня 2025 року, після встановлення належності громадянина до військового обліку, його було направлено на проходження військово-лікарської комісії. Під час медичного огляду Музичка М.О. відмовився ознайомлюватися з висновками та отримувати відповідні документи. У зв’язку з цим медичними працівниками складено акт (Форма №13) і оформлено супровідну документацію (Форма №4) - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час супроводу до ТЦК та СП громадянин поводився спокійно.

Фізичні чи спеціальні засоби впливу до нього не застосовувалися. Інформація про використання газового балончика є недостовірною. Дії військовослужбовців групи оповіщення та медичних працівників відбувалися відповідно до вимог чинного законодавства. Після завершення необхідних процедур Музичка М.О. був направлений та зарахований до навчального центру для проходження базової підготовки згідно з порядком, визначеним чинним законодавством України - заявляють в ТЦК.

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За фактом події, що мала місце в подальшому слідчим Яворівського РВП ГУНП у Львівській області, за процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Контекст

Головне управління національної поліції у Львівській області повідомляло, що мобілізований 31-річний мешканець Волинської області, отримав тілесні ушкодження вистрибнувши з кузова вантажного автомобіля під час перевезення на полігон.

Мати Максима Лариса Музичка у Facebook повідомила, що зі слів дружини Максима 10 червня в Луцьку Максима затримали представники ТЦК на вулиці. Нібито без поліції та перевірки документів. Також йому нібито залили газ в очі та доставили в обласне ТЦК у Луцьку.

Після цього через добу, без ВЛК, його вивезли на полігон у Львівській області. 12 червня він перестав виходити на зв’язок. Рідні дізналися, що він в лікарні Св. Пантелеймона у Львові.

Коли мати приїхала, то дізналася, що її син уже на операційному столі у критичному стані.

Діагнози: відкрита черепно-мозкова травма, субдуральна та епідуральні гематоми, численні крововиливи - заявляє мати Максима.

Також Лариса повідомила, що її син у медичній комі після важкої черепно-мозкової травми та двох операцій.

Стан критичний. Додатково — менінгіт - додала вона.

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