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На Львівщині мобілізований вистрибнув з вантажівки дорогою до полігону та отримав важку травму - поліція

Київ • УНН

 • 1764 перегляди

31-річний мобілізований з Волинської області вистрибнув з кузова вантажного автомобіля під час перевезення на полігон у Львівській області. Поліція відкрила кримінальне провадження.

На Львівщині мобілізований вистрибнув з вантажівки дорогою до полігону та отримав важку травму - поліція

У Львівській області 31-річний мобілізований чоловік вистрибнув з кузова вантажівки дорогою на полігон і отримав відкриту черепно-мозкову травму, відкрито кримінальне провадження, поліцейські встановлюють обставини, повідомили у ГУНП в області у понеділок, пише УНН.

Деталі

12 червня до поліції надійшло повідомлення від медиків про пацієнта, доставленого в одну з львівських лікарень без свідомості з відкритою черепно-мозковою травмою.

Як попередньо встановили у поліції, "мобілізований 31-річний мешканець Волинської області, отримав тілесні ушкодження вистрибнувши з кузова вантажного автомобіля під час перевезення на полігон".

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

"Правоохоронці встановлюють усі обставини події", - ідеться у повідомленні.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Львівська область
Волинська область
Яворів
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