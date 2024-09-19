Голий чоловік вистрибнув з 5 поверху гуртожитку в Ірпені: що відомо
Київ • УНН
В Ірпені чоловік випав з 5 поверху гуртожитку університету. Очевидці повідомляють, що він живий, але має численні переломи кінцівок. Лікарі борються за його життя.
Сьогодні, 19 вересня з п’ятого поверху гуртожитку Ірпінського коледжу НУБіП впав чоловік. За словами очевидців, він живий, але має численні переломи кінцівок. Пише УНН з посиланням на ЗМІ.
Очевидці повідомляють, що чоловік живий, але має переломи кінцівок.
Лікарі на місці надають необхідну медичну допомогу та борються за його життя.
За словами студентів, 4-5 поверхи гуртожитку наразі виділені для людей, які переїхали з інших регіонів, а не для студентів.
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