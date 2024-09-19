Голый мужчина выпрыгнул с 5 этажа общежития в Ирпене: что известно

Сегодня, 19 сентября с пятого этажа общежития Ирпенского колледжа НУБиП упал мужчина. По словам очевидцев, он жив, но имеет многочисленные переломы конечностей. Пишет УНН со ссылкой на СМИ.

Очевидцы сообщают, что мужчина жив, но имеет переломы конечностей.

Врачи на месте оказывают необходимую медицинскую помощь и борются за его жизнь.

По словам студентов, 4-5 этажи общежития пока выделены для людей, которые переехали из других регионов, а не для студентов.

Напомним

31 августа в Одессе трехлетний мальчик выпал из окна пятиэтажки в Пересыпском районе. Сейчас правоохранители устанавливают причины несчастного случая.