Трирічний хлопчик випав з вікна 5-го поверху в Одесі
Київ • УНН
В Одесі 3-річна дитина випала з вікна балкону на 5 поверсі, коли батько ненадовго вийшов. Малюк за допомогою стільчика дістався до підвіконня і сперся на москітну сітку. Дитину госпіталізовано.
31 серпня в Одесі трирічний хлопчик випав з вікна пʼятиповерхівки в Пересипському районі. Наразі правоохоронці встановлюють причини нещасного випадку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області, передає УНН.
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За попередньою інформацією, інцидент стався, коли батько дитини ненадовго вийшов до іншої кімнати. Малюк за допомогою стільчика дістався до підвіконня, сперся на москітну сітку і випав з вікна балкону квартири, розташованої на останньому поверсі будинку.
Дитину госпіталізували до дитячої обласної лікарні. На щастя, родина раніше не потрапляла в поле зору правоохоронців і має позитивну характеристику за місцем проживання. Поліція продовжує з'ясовувати всі обставини події.
Правоохоронці закликали батьків уважно слідкувати за маленькими дітьми та вжити заходів, щоб унеможливити їх доступ до вікон.
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