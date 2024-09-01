Трехлетний мальчик выпал из окна 5-го этажа в Одессе

31 августа в Одессе трехлетний мальчик выпал из окна пятиэтажки в Пересыпском районе. Сейчас правоохранители устанавливают причины несчастного случая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области, передает УНН.

Детали

По предварительной информации, инцидент произошел, когда отец ребенка ненадолго вышел в другую комнату. Малыш с помощью стульчика добрался до подоконника, оперся на москитную сетку и выпал из окна балкона квартиры, расположенной на последнем этаже дома.

Ребенка госпитализировали в детскую областную больницу. К счастью, семья ранее не попадала в поле зрения правоохранителей и имеет положительную характеристику по месту жительства. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства происшествия.

Правоохранители призвали родителей внимательно следить за маленькими детьми и принять меры, чтобы исключить их доступ к окнам.

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