2-летний ребенок пострадал в ДТП на трассе Киев-Одесса

30 августа на автодороге Киев - Одесса, вблизи села Мытница Киевской области автомобиль столкнулся с мотоциклом, пострадал 2-летний ребенок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

Как сообщается, ДТП произошло около 18:30 часов, на автодороге М05, Киев - Одесса.

58-летний водитель автомобиля Audi совершил столкновение с мотоциклом Ява под управлением 28-летнего мужчины с 2-летним пассажиром.

В результате ДТП, ребенок получил телесные повреждения в виде закрытого ушиба бедра, водитель мотоцикла госпитализирован в больницу с травмами различной степени - рассказали правоохранители.

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