2-летний ребенок пострадал в ДТП на трассе Киев-Одесса
Киев • УНН
На Киевщине автомобиль Audi столкнулся с мотоциклом Ява, на котором ехал 2-летний ребенок. В результате аварии ребенок получил ушиб бедра, а водитель мотоцикла госпитализирован с травмами.
30 августа на автодороге Киев - Одесса, вблизи села Мытница Киевской области автомобиль столкнулся с мотоциклом, пострадал 2-летний ребенок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.
Детали
Как сообщается, ДТП произошло около 18:30 часов, на автодороге М05, Киев - Одесса.
58-летний водитель автомобиля Audi совершил столкновение с мотоциклом Ява под управлением 28-летнего мужчины с 2-летним пассажиром.
В результате ДТП, ребенок получил телесные повреждения в виде закрытого ушиба бедра, водитель мотоцикла госпитализирован в больницу с травмами различной степени
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