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2-річна дитина постраждала у ДТП на трасі Київ-Одеса

2-річна дитина постраждала у ДТП на трасі Київ-Одеса

Київ • УНН

 • 19397 перегляди

На Київщині автомобіль Audi зіткнувся з мотоциклом Ява, на якому їхала 2-річна дитина. Внаслідок аварії дитина отримала забій стегна, а водій мотоцикла госпіталізований з травмами.

 30 серпня на автодорозі Київ - Одеса, поблизу села Митниця Київської області автомобіль зіштовхнувся із мотоциклом, постраждала 2-річна дитина. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону. 

Деталі

Як повідомляється, ДТП сталось близько 18:30 години, на автодорозі М05, Київ - Одеса.

58-річний кермувальник автомобіля Audi здійснив зіткнення з мотоциклом Ява під керуванням 28-річного чоловіка з 2-річним пасажиром.

У результаті ДТП, дитина отримала тілесні ушкодження у вигляді закритого забою стегна, кермувальник мотоцикла госпіталізований до лікарні з травмами різного ступеню 

- розповіли правоохоронці. 

П'яний водій Mercedes спричинив смертельну ДТП у Києві23.08.24, 12:36 • 49720 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НПКиївщина

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