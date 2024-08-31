2-річна дитина постраждала у ДТП на трасі Київ-Одеса
Київ • УНН
На Київщині автомобіль Audi зіткнувся з мотоциклом Ява, на якому їхала 2-річна дитина. Внаслідок аварії дитина отримала забій стегна, а водій мотоцикла госпіталізований з травмами.
30 серпня на автодорозі Київ - Одеса, поблизу села Митниця Київської області автомобіль зіштовхнувся із мотоциклом, постраждала 2-річна дитина. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.
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Як повідомляється, ДТП сталось близько 18:30 години, на автодорозі М05, Київ - Одеса.
58-річний кермувальник автомобіля Audi здійснив зіткнення з мотоциклом Ява під керуванням 28-річного чоловіка з 2-річним пасажиром.
У результаті ДТП, дитина отримала тілесні ушкодження у вигляді закритого забою стегна, кермувальник мотоцикла госпіталізований до лікарні з травмами різного ступеню
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