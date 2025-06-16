Во Львовской области мобилизованный выпрыгнул из грузовика по дороге на полигон и получил тяжелую травму - полиция

Во Львовской области 31-летний мобилизованный мужчина выпрыгнул из кузова грузовика по дороге на полигон и получил открытую черепно-мозговую травму, открыто уголовное производство, полицейские устанавливают обстоятельства, сообщили в ГУНП в области в понедельник, пишет УНН.

Детали

12 июня в полицию поступило сообщение от медиков о пациенте, доставленном в одну из львовских больниц без сознания с открытой черепно-мозговой травмой.

Как предварительно установили в полиции, "мобилизованный 31-летний житель Волынской области, получил телесные повреждения выпрыгнув из кузова грузового автомобиля во время перевозки на полигон".

По факту следователи территориального подразделения полиции, при процессуальном руководстве Яворовской окружной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч.1 ст.128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

"Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

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