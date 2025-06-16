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В ТЦК прокомментировали инцидент с мобилизованным в Луцке, который оказался в больнице

Киев • УНН

 • 264 просмотра

В Волынском ТЦК заявили, что не совершали насильственную доставку Максима Музычко в ТЦК. Полиция расследует обстоятельства получения им тяжелой травмы на Львовщине.

В ТЦК прокомментировали инцидент с мобилизованным в Луцке, который оказался в больнице

В Волынском областном ТЦК и СП заявили, что не совершали насильственную доставку в ТЦК в Луцке Максима Музычко, который сейчас у врача в критическом состоянии, в частности, с открытой черепно-мозговой травмой, передает УНН.

Детали

11 июня 2025 года, после установления принадлежности гражданина к военному учету, он был направлен на прохождение военно-врачебной комиссии. Во время медицинского осмотра Музычко М.О. отказался знакомиться с выводами и получать соответствующие документы. В связи с этим медицинскими работниками составлен акт (Форма №13) и оформлена сопроводительная документация (Форма №4)

- говорится в сообщении.

Отмечается, что во время сопровождения в ТЦК и СП гражданин вел себя спокойно.

Физические или специальные средства воздействия к нему не применялись. Информация об использовании газового баллончика является недостоверной. Действия военнослужащих группы оповещения и медицинских работников происходили в соответствии с требованиями действующего законодательства. После завершения необходимых процедур Музычко М.О. был направлен и зачислен в учебный центр для прохождения базовой подготовки согласно порядку, определенному действующим законодательством Украины

- заявляют в ТЦК.

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По факту происшествия, имевшего место в дальнейшем следователем Яворовского РП ГУНП во Львовской области, под процессуальным руководством Яворовской окружной прокуратуры, открыто уголовное производство по ч.1 ст.128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Контекст

Главное управление национальной полиции во Львовской области сообщало, что мобилизованный 31-летний житель Волынской области, получил телесные повреждения, выпрыгнув из кузова грузового автомобиля во время перевозки на полигон.

Мать Максима Лариса Музычко в Facebook сообщила, что со слов жены Максима 10 июня в Луцке Максима задержали представители ТЦК на улице. Якобы без полиции и проверки документов. Также ему якобы залили газ в глаза и доставили в областной ТЦК в Луцке.

После этого через сутки, без ВЛК, его вывезли на полигон во Львовской области. 12 июня он перестал выходить на связь. Родные узнали, что он в больнице Св. Пантелеймона во Львове.

Когда мать приехала, то узнала, что ее сын уже на операционном столе в критическом состоянии.

Диагнозы: открытая черепно-мозговая травма, субдуральная и эпидуральные гематомы, многочисленные кровоизлияния

- заявляет мать Максима.

Также Лариса сообщила, что ее сын в медицинской коме после тяжелой черепно-мозговой травмы и двух операций.

Состояние критическое. Дополнительно — менингит

- добавила она.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоВойнаКриминал и ЧППроисшествия
Национальная полиция Украины
Львовская область
Украина
Луцк
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