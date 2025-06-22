В Черкасской области военнослужащий ТЦК совершил наезд на велосипедистку и скрылся с места ДТП
Киев • УНН
В Черкасской области водитель Volkswagen Passat, военнослужащий ТЦК, сбил 54-летнюю велосипедистку и скрылся с места происшествия. Его оперативно задержали и сообщили о подозрении, продолжается досудебное расследование. Проводится служебное расследование.
В Черкасской области в городе Звенигородка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащего ТЦК и СП. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Черкасского областного ТЦК.
Детали
Отмечается, что водитель автомобиля "Volkswagen Passat" на улице Вячеслава Чорновола совершил наезд на 54-летнюю велосипедистку и скрылся с места происшествия. Женщину с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.
Полицейские оперативно установили личность водителя, а также его местонахождение. Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Следователи под процессуальным руководством прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 286-1 и 135 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет
В Черкасском областном ТЦК добавили, что сейчас в суде решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.
"По данному факту проводится служебное расследование. Черкасский ОТЦК и СП предоставляет необходимую информацию для органов национальной полиции с целью неотвратимости наказания для военнослужащего", - отмечается в сообщении.
Напомним
По состоянию на июнь 2025 года в Украине продолжается рассмотрение более 900 уголовных производств относительно злоупотреблений, превышения полномочий, насилия и незаконного содержания, совершенных работниками ТЦК. Сейчас в суд направлены десятки обвинительных актов, однако приговоров еще не вынесено.
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