В Черкасской области военнослужащий ТЦК совершил наезд на велосипедистку и скрылся с места ДТП

В Черкасской области в городе Звенигородка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащего ТЦК и СП. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Черкасского областного ТЦК.

Детали

Отмечается, что водитель автомобиля "Volkswagen Passat" на улице Вячеслава Чорновола совершил наезд на 54-летнюю велосипедистку и скрылся с места происшествия. Женщину с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

Полицейские оперативно установили личность водителя, а также его местонахождение. Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Следователи под процессуальным руководством прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 286-1 и 135 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет - говорится в сообщении.

В Черкасском областном ТЦК добавили, что сейчас в суде решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

"По данному факту проводится служебное расследование. Черкасский ОТЦК и СП предоставляет необходимую информацию для органов национальной полиции с целью неотвратимости наказания для военнослужащего", - отмечается в сообщении.

Напомним

По состоянию на июнь 2025 года в Украине продолжается рассмотрение более 900 уголовных производств относительно злоупотреблений, превышения полномочий, насилия и незаконного содержания, совершенных работниками ТЦК. Сейчас в суд направлены десятки обвинительных актов, однако приговоров еще не вынесено.

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