Сотрудника ТЦК будут судить за внесение ложных данных в реестр "Обериг": подробности дела

На Одесчине сотрудник Подольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) за деньги вносил ложные данные в электронный реестр призывников "Обериг" для желающих избежать мобилизации. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Государственного бюро расследований (ГБР).

Детали

Отмечается, что обвинительное заключение в отношении злоумышленника уже направлено в суд.

"Противоправной деятельностью должностное лицо начало заниматься в конце 2024 года. Он менял данные в реестре относительно розыска и воинского учета мужчин, что позволяло "клиентам" даже выезжать за границу - говорится в сообщении.

Следствие установило, что незаконной схемой успели воспользоваться 12 уклонистов. За свою "помощь" должностное лицо брало с одного человека 3 тыс. долларов США. Часть "клиентов" фигуранта уже найдена и мобилизована в армию, часть – объявлена в розыск.

Сотрудник центра комплектования полностью признал свою вину и обвиняется в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем, совершенном лицом, имеющим право доступа к ней (ч. 1 ст. 362 УК Украины) - указали в ГБР.

Там добавили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ сроком до двух лет.

Напомним

Киевский апелляционный суд увеличил размер залога для фигуранта уголовного производства ГБР, бывшего начальника Одесского ТЦК и СП Евгения Борисова до 45,42 млн гривен.

Почти 1000 дел открыто в отношении военнослужащих ТЦК