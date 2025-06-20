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Працівника ТЦК судитимуть за внесення неправдивих даних до реєстру "Оберіг": подробиці справи

Київ • УНН

 • 1358 перегляди

На Одещині співробітника ТЦК судитимуть за внесення неправдивих даних до реєстру призовників "Оберіг". 12 ухилянтів скористалися послугою за 3 тис. доларів, щоб уникнути мобілізації та навіть виїхати за кордон.

Працівника ТЦК судитимуть за внесення неправдивих даних до реєстру "Оберіг": подробиці справи

На Одещині співробітник Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) за гроші вносив фальшиві дані в електронний реєстр призовників "Оберіг" для охочих уникнути мобілізації. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Державного бюро розслідувань (ДБР).

Деталі

Зазначається, що обвинувальний акт щодо зловмисника вже скеровано до суду.

"Протиправною діяльністю посадовець почав займатися наприкінці 2024 року. Він змінював дані в реєстрі щодо розшуку та військового обліку чоловіків, що дозволяло "клієнтам" навіть виїздити за кордон

- йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що незаконною схемою встигли скористатися 12 ухилянтів. За свою "допомогу" посадовець брав з однієї людини 3 тис. доларів США. Частина "клієнтів" фігуранта вже знайдена та мобілізована до війська, частина – подана у розшук.

Співробітник центру комплектування повністю визнав свою провину та обвинувачується у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем, вчинені особою, яка має право доступу до неї (ч. 1 ст. 362 КК України)

- вказали у ДБР.

Там додали, що санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або виправних робіт строком до двох років.

Нагадаємо

Київський апеляційний суд збільшив розмір застави для фігуранта кримінального провадження ДБР, колишнього начальника Одеського ТЦК та СП Євгена Борисова до 45,42 млн гривень.

Майже 1000 справ відкрито стосовно військовослужбовців ТЦК 19.06.25, 16:54 • 3086 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Кримінал та НП
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