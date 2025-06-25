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Во Львовской области произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции, пострадал ребенок

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Во Львовской области, возле села Красов, произошло ДТП с участием патрульного автомобиля и несовершеннолетнего пешехода. Пострадавший госпитализирован, обстоятельства происшествия выясняются.

Во Львовской области произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции, пострадал ребенок

В селе во Львовской области произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции, пострадал несовершеннолетний пешеход, передает УНН со ссылкой на патрульную полицию Львовской области.

Детали

Сегодня, возле села Красов Львовской области на автодороге Киев — Чоп произошло ДТП с участием служебного автомобиля и несовершеннолетнего пешехода.

Скорая помощь госпитализировала пострадавшего. На месте происшествия работают следователи.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Инициировано служебное расследование.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Львовская область
Киев
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