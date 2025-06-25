Во Львовской области произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции, пострадал ребенок

В селе во Львовской области произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции, пострадал несовершеннолетний пешеход, передает УНН со ссылкой на патрульную полицию Львовской области.

Детали

Сегодня, возле села Красов Львовской области на автодороге Киев — Чоп произошло ДТП с участием служебного автомобиля и несовершеннолетнего пешехода.

Скорая помощь госпитализировала пострадавшего. На месте происшествия работают следователи.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Инициировано служебное расследование.

Во Львовской области грузовик въехал в жилой дом: подробности ДТП