Во Львовской области произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции, пострадал ребенок
Киев • УНН
Во Львовской области, возле села Красов, произошло ДТП с участием патрульного автомобиля и несовершеннолетнего пешехода. Пострадавший госпитализирован, обстоятельства происшествия выясняются.
В селе во Львовской области произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции, пострадал несовершеннолетний пешеход, передает УНН со ссылкой на патрульную полицию Львовской области.
Детали
Сегодня, возле села Красов Львовской области на автодороге Киев — Чоп произошло ДТП с участием служебного автомобиля и несовершеннолетнего пешехода.
Скорая помощь госпитализировала пострадавшего. На месте происшествия работают следователи.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Инициировано служебное расследование.
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