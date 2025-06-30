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Смертельное ДТП в Хмельницкой области: двое погибших, трое раненых

Киев • УНН

 • 534 просмотра

В Хмельницкой области, вблизи села Ямполь, легковой автомобиль Renault Kangoo столкнулся с грузовиком MAN. Вследствие ДТП погибли два человека, в том числе один ребенок, еще трое получили ранения.

Смертельное ДТП в Хмельницкой области: двое погибших, трое раненых

В Хмельницкой области в субботу, 29 июня, произошло дорожно-транспортное происшествие - столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Два человека погибли, трое получили ранения, информирует УНН со ссылкой на сообщение Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

Детали

Отмечается, что авария произошла в районе села Ямполь Шепетовского района. Столкнулись Renault Kangoo и грузовик MAN.

Спасатели деблокировали тела погибших и помогли медикам транспортировать травмированных. В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля (1976 г.р.) и пассажир (2013 г.р.). Ещё три человека, в том числе несовершеннолетний, госпитализированы

- говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Напомним

27 июня на автодороге М-24 в селе Гать столкнулись Renault Master, Mercedes-Benz Sprinter и Dacia Logan. В результате аварии пострадали пять человек, водителя Renault деблокировали спасатели и госпитализировали.

На Львовщине произошло ДТП с участием авто патрульной полиции, пострадал ребенок25.06.25, 23:24 • 4130 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Криминал и ЧП
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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