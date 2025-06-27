На Закарпатті сталася потрійна ДТП з вантажівкою: п'ять постраждалих

У Закарпатській області зіткнулися три автомобілі, постраждало п'ятеро людей, водія однієї з вантажівок довелося деблокувати рятувальникам, повідомили у ГУ ДСНС в області у п'ятницю, пише УНН.

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Аварія сталася вранці 27 червня на автошляху М-24, у селі Гать Берегівського району.

"Сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів: Renault Master, Mercedes-Benz Sprinter та Dacia Logan. Унаслідок аварії постраждали п’ятеро людей", - ідеться у повідомленні.

Водія Renault, як вказано, затисло у кабіні. Для його порятунку залучили берегівських рятувальників. За допомогою гідравлічного та іншого спеціального інструменту бійці ДСНС деблокували чоловіка та передали його медикам екстреної медичної допомоги. Вони транспортували чоловіка до лікувального закладу в Береговому.

Ще двох травмованих ушпиталили до лікарні в Мукачеві. А потерпілі з легкового автомобіля відмовилися від госпіталізації, вказали у ДСНС.

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