На Закарпатье произошло тройное ДТП с грузовиком: пять пострадавших

В Закарпатской области столкнулись три автомобиля, пострадали пять человек, водителя одного из грузовиков пришлось деблокировать спасателям, сообщили в ГУ ГСЧС в области в пятницу, пишет УНН.

Детали

Авария произошла утром 27 июня на автодороге М-24, в селе Гать Береговского района.

"Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей: Renault Master, Mercedes-Benz Sprinter и Dacia Logan. В результате аварии пострадали пять человек", - говорится в сообщении.

Водителя Renault, как указано, зажало в кабине. Для его спасения привлекли береговских спасателей. С помощью гидравлического и другого специального инструмента бойцы ГСЧС деблокировали мужчину и передали его медикам экстренной медицинской помощи. Они транспортировали мужчину в лечебное учреждение в Береговом.

Еще двух травмированных госпитализировали в больницу в Мукачево. А пострадавшие из легкового автомобиля отказались от госпитализации, указали в ГСЧС.

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