Полицейская получила подозрение за смертельное ДТП на Буковине
Киев • УНН
Полицейской из Черновицкой области объявлено подозрение за смертельное ДТП 28 июля. Ей инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что привело к гибели 35-летней пассажирки.
В Черновицкой области сообщили о подозрении полицейской за смертельное ДТП 28 июля, сообщили в Черновицкой областной прокуратуре во вторник, пишет УНН.
Сообщено о подозрении сотруднице полиции, которая 28 июля совершила смертельное ДТП в городе Новоселица. Ей инкриминировано нарушение правил безопасности дорожного движения, совершенное лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины)
Напомним
28 июля сообщалось, что в Черновицкой области произошло смертельное ДТП с участием полицейской.
Как сообщалось, авто влетело в ограждение, погибла 35-летняя пассажирка, водитель и еще одна пассажирка были госпитализированы.
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