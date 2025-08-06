У Києві ДТП на Північному мосту спричинило затори в місті

У Києві через аварію на Північному мосту спостерігаються значні ускладнення руху в бік проспекту Романа Шухевича. У Патрульній поліції Києва водіям рекомендують обирати альтернативні маршрути, передає УНН.

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У зв'язку з ДТП на Північному мосту, рух транспорту ускладнений в напрямку проспекту Романа Шухевича. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що у Києві сьогодні випала півмісячна норма опадів, що спричинило проблеми з проїздом на низці вулиць. Працівники гідрослужб залучили 91 одиницю спецтехніки для ліквідації наслідків.