Злива у Києві: у середмісті випала півмісячна норма опадів, рух місцями ускладнено

На тлі зливи у Києві, у центральних районах, випала півмісячна норма опадів. Є проблеми з проїздом деякими вулицями. Про це повідомила місцева влада та у патрульній поліції, пише УНН.

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"Злива в Києві. За короткий час у центральних районах міста, а саме Печерському районі, випала півмісячна норма опадів", - повідомили в КМДА.

За даними КМДА, працівники гідрослужб прибирають воду та чергують біля проблемних ділянок. До робіт залучили 91 одиницю спецтехніки та обладнання: мотопомпи, гідромонітори, пересувні насосні станції тощо

Зазначається, що через інтенсивність опадів на низці понижених ділянок можливі тимчасові скупчення води. У деяких місцях це може ускладнювати рух транспорту.

"Просимо водіїв бути уважними на дорогах і дотримуватися безпечної дистанції", - говориться у повідомленні.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький уже назвав низку вулиць, де через зливу проблеми з проїздом.

З його слів, у зв'язку зі значними опадами, рух транспорту ускладнено:

на перехресті бульвару Лесі Українки та вулиці Генерала Алмазова;

на вулиці Казимира Малевича;

на бульварі Миколи Міхновського;

на вулиці Михайла Бойчука.

"На місці працюють всі відповідні служби. Тож врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!" - наголосив Білошицький.

Доповнення

Сильний дощ з градом обрушився на Київ, спричинивши затоплення вулиць та падіння дерев. У чотирьох районах Київської області зникло світло через аварію в мережі.