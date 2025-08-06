Злива у Києві: у середмісті випала півмісячна норма опадів, рух місцями ускладнено
Київ • УНН
У Києві випала півмісячна норма опадів, що спричинило проблеми з проїздом на низці вулиць. Працівники гідрослужб залучили 91 одиницю спецтехніки для ліквідації наслідків.
На тлі зливи у Києві, у центральних районах, випала півмісячна норма опадів. Є проблеми з проїздом деякими вулицями. Про це повідомила місцева влада та у патрульній поліції, пише УНН.
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"Злива в Києві. За короткий час у центральних районах міста, а саме Печерському районі, випала півмісячна норма опадів", - повідомили в КМДА.
За даними КМДА, працівники гідрослужб прибирають воду та чергують біля проблемних ділянок. До робіт залучили 91 одиницю спецтехніки та обладнання: мотопомпи, гідромонітори, пересувні насосні станції тощо
Зазначається, що через інтенсивність опадів на низці понижених ділянок можливі тимчасові скупчення води. У деяких місцях це може ускладнювати рух транспорту.
"Просимо водіїв бути уважними на дорогах і дотримуватися безпечної дистанції", - говориться у повідомленні.
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький уже назвав низку вулиць, де через зливу проблеми з проїздом.
З його слів, у зв'язку зі значними опадами, рух транспорту ускладнено:
- на перехресті бульвару Лесі Українки та вулиці Генерала Алмазова;
- на вулиці Казимира Малевича;
- на бульварі Миколи Міхновського;
- на вулиці Михайла Бойчука.
"На місці працюють всі відповідні служби. Тож врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!" - наголосив Білошицький.
Доповнення
Сильний дощ з градом обрушився на Київ, спричинивши затоплення вулиць та падіння дерев. У чотирьох районах Київської області зникло світло через аварію в мережі.