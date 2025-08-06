Київ та низку регіонів накрила злива з градом: затоплені вулиці та зникле світло
Київ • УНН
Сильний дощ з градом обрушився на Київ, спричинивши затоплення вулиць та падіння дерев. У чотирьох районах Київської області зникло світло через аварію в мережі.
На Київ обрушився сильний дощ, подекуди спостерігався град. У столиці вже повідомляють про затоплені вулиці. У Київській області у частині чотирьох районів зникло світло. Про це УНН повідомляє з посиланням на соцмережі та ДТЕК Київські регіональні електромережі.
Деталі
Дощ з градом фіксували в різних районах Києва. Видимість на дорогах, за повідомленнями, "нульова", повідомляли про падіння дерев і перекриття проїзду, а також про перші затоплені вулиці.
У соцмережах повідомляють, що величезний "водоспад" стався в середині супермаркету на вулиці Березняківській у Києві.
Також через сильний вітер, за повідомленнями, великий шмат фасаду нібито відвалився від будинку на Харківському шосе.
ДТЕК повідомляє, що у частині Бучанського, Фастівського, Бориспільського та Обухівського районів на Київщині зникло світло "через локальну аварію в мережі". Фахівці, як вказано, уже працюють над відновленням електропостачання.
Окрім того, сильна злива була зафіксована у Тернополі.
Хмари "як рибки, що супроводжують акулу": Діденко попереджає про погодний контраст і ймовірність шквалів06.08.25, 12:17 • 1506 переглядiв