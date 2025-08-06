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Київ та низку регіонів накрила злива з градом: затоплені вулиці та зникле світло

Київ • УНН

 • 1626 перегляди

Сильний дощ з градом обрушився на Київ, спричинивши затоплення вулиць та падіння дерев. У чотирьох районах Київської області зникло світло через аварію в мережі.

Київ та низку регіонів накрила злива з градом: затоплені вулиці та зникле світло

На Київ обрушився сильний дощ, подекуди спостерігався град. У столиці вже повідомляють про затоплені вулиці. У Київській області у частині чотирьох районів зникло світло. Про це УНН повідомляє з посиланням на соцмережі та ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Деталі

Дощ з градом фіксували в різних районах Києва. Видимість на дорогах, за повідомленнями, "нульова", повідомляли про падіння дерев і перекриття проїзду, а також про перші затоплені вулиці.

У соцмережах повідомляють, що величезний "водоспад" стався в середині супермаркету на вулиці Березняківській у Києві.

Також через сильний вітер, за повідомленнями, великий шмат фасаду нібито відвалився від будинку на Харківському шосе. 

ДТЕК повідомляє, що у частині Бучанського, Фастівського, Бориспільського та Обухівського районів на Київщині зникло світло "через локальну аварію в мережі". Фахівці, як вказано, уже працюють над відновленням електропостачання.

Окрім того, сильна злива була зафіксована у Тернополі.

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Анна Мурашко

КиївКримінал та НПКиївщина
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