Хмари "як рибки, що супроводжують акулу": Діденко попереджає про погодний контраст і ймовірність шквалів
Київ • УНН
Холодний атмосферний фронт перетинає Україну, приносячи дощі з грозами на захід, північ та центр. На півдні та сході очікується суха погода, але можливі сильні зливи, шквали та град.
Україну перетинає холодний атмосферний фронт, і хоча південь та схід належатимуть сухій погоді, у деяких рйонах варто очікувати на дощі з грозами. Пише УНН із посиланням на сторінку синоптика Наталі Діденко у FB.
Деталі
..холодний атмосферний фронт. Хмарну смугу вже видно на фотографії з супутника. І вже перед ним, як рибки, що супроводжують акулу чи кита)).. Навіть ідуть конвективні грозові хмари!
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За поточним прогнозом, південь та схід України належатимуть сухій погоді. А мешканцям заходу, півночі та центру варто очікувати на дощі з грозами.
Можливі сильні зливи, шквали і град!
Попередній прогноз на 7 серпня
Завтра, 7-го серпня, Україна опиниться в тилу цього атмосферного фронту. Практично повсюди буде без опадів і на кілька градусів знизиться температура повітря, - зазначає Діденко.
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Очікується наступна температура:
- на заході +20+24;
- на півночі +22+26;
- у центрі +24+29;
- на сході +26+32;
- на півдні +30+33 градуси.
У Києві 7-го серпня буде суха сонячна погода із комфортною температурою повітря +24 градуси
Нагадаємо
УНН повідомляв, що в Україні 6 серпня очікується тепла та сонячна погода. На заході, півночі та в центрі пройдуть короткочасні дощі з грозами, градом та шквалами.
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