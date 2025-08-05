Раптова лавина в Гімалаях забрала життя щонайменше чотирьох людей, також десятки зниклих безвісти
Київ • УНН
В індійських Гімалаях внаслідок раптової лавини, спричиненої "проривом хмар", загинуло щонайменше чотири людини, десятки зникли безвісти. Злива спустошила село Дхаралі, але більшість мешканців були в сусідньому місті на ярмарку.
Імовірно кількість жертв зросте. Але також за останніми даними, на момент повені , спричиненої раптовими та дуже сильними дощами, більшість мешканців, на щастя, перебували в сусідньому місті.
Передає УНН із посиланням на EFE.
Деталі
В індійських Гімалаях щонайменше чотири людини загинули, а десятки зникли безвісти після раптового сходження лавини, спричиненої "проривом хмар". Злива спустошила село Дхаралі, що в окрузі Уттаркаші:
Потік води та бруду зійшов з гір, змивши за собою будинки та людей, згідно з фотографіями, опублікованими місцевою поліцією та свідками.
На момент повені більшість мешканців, на щастя, перебували в сусідньому населеному пункті, де проходила ярмарка. Але рятувальники повідомляють, що кількість жертв та постраждалих буде згодом, скоріш за все, актуалізовано.
Офіційний коментар
Головний міністр штату Уттархани Пушкар Сінгх Дхамі висловив глибоке сумування та співчуття з приводу серйозних збитків, - йдеться в заяві офісу головного міністра. Посадовець, як офіційно зазначено, постійно перебуває на зв’язку та уважно стежить за ситуацією.
Довідка
В Уттаракханді, де розташовані численні місця індуїстського паломництва в індійських Гімалаях, останніми роками різко зросли раптові повені та зсуви. Деякі експерти з охорони навколишнього середовища пояснюють цю тенденцію прискоренням наслідків зміни клімату.
Нагадаємо
УНН передавав відео інциденту, зняте мешканцями, яке показує моменти, коли стихія спричинила лихо. На кадрах, знятих з більшого ракурсу, видно, як паводкові води, включаючи уламки та мул, текли вулицями, а будинки змивалися.