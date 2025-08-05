Внезапная лавина в Гималаях унесла жизни по меньшей мере четырех человек, также десятки пропавших без вести
Киев • УНН
В индийских Гималаях в результате внезапной лавины, вызванной «прорывом облаков», погибли по меньшей мере четыре человека, десятки пропали без вести. Ливень опустошил деревню Дхарали, но большинство жителей были в соседнем городе на ярмарке.
Вероятно, число жертв возрастет. Но также, по последним данным, на момент наводнения, вызванного внезапными и очень сильными дождями, большинство жителей, к счастью, находились в соседнем городе.
Передает УНН со ссылкой на EFE.
Детали
В индийских Гималаях по меньшей мере четыре человека погибли, а десятки пропали без вести после внезапного схода лавины, вызванного "прорывом облаков". Ливень опустошил деревню Дхарали, что в округе Уттаркаши:
Поток воды и грязи сошел с гор, смыв за собой дома и людей, согласно фотографиям, опубликованным местной полицией и свидетелями.
На момент наводнения большинство жителей, к счастью, находились в соседнем населенном пункте, где проходила ярмарка. Но спасатели сообщают, что количество жертв и пострадавших будет впоследствии, скорее всего, актуализировано.
Официальный комментарий
Главный министр штата Уттархани Пушкар Сингх Дхами выразил глубокое сожаление и соболезнования по поводу серьезных убытков, - говорится в заявлении офиса главного министра. Чиновник, как официально отмечено, постоянно находится на связи и внимательно следит за ситуацией.
Справка
В Уттаракханде, где расположены многочисленные места индуистского паломничества в индийских Гималаях, в последние годы резко возросли внезапные наводнения и оползни. Некоторые эксперты по охране окружающей среды объясняют эту тенденцию ускорением последствий изменения климата.
Напомним
УНН передавал видео инцидента, снятое жителями, которое показывает моменты, когда стихия вызвала бедствие. На кадрах, снятых с большего ракурса, видно, как паводковые воды, включая обломки и ил, текли по улицам, а дома смывались.