Україну накриє атмосферний фронт із Західної Європи: які сюрпизи піднесе погода 6 серпня
Київ • УНН
В Україні 6 серпня очікується тепла та сонячна погода. На заході, півночі та в центрі пройдуть короткочасні дощі з грозами, градом та шквалами.
У середу, 6 серпня, в Україні очікується здебільшого тепла та сонячна погода Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, погоду західних, північних та більшості центральних областей зумовлюватиме атмосферний фронт, що переміститься із Західної Європи: тут пройдуть короткочасні дощі, які супроводжуватимуться грозами, в окремих районах градом та шквалистим вітром.
В більшості областей збережеться тепла, на півдні країни – жарка погода, лише в західних областях денна температура знизиться. У західних 18-23°, у північних та Вінницькій областях 24-29°, на решті території 30-34°, у південній частині місцями сильна спека 35-37°
У Києві та області в середу очікується мінлива хмарність, можливі дощ з грозою. Температура повітря - 26-28°.
Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї та День вдячності працівникам сільського господарства: що ще відзначають 6 серпня06.08.25, 06:37 • 1384 перегляди