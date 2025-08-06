Украину накроет атмосферный фронт из Западной Европы: какие сюрпризы преподнесет погода 6 августа
Киев • УНН
В Украине 6 августа ожидается теплая и солнечная погода. На западе, севере и в центре пройдут кратковременные дожди с грозами, градом и шквалами.
В среду, 6 августа, в Украине ожидается преимущественно теплая и солнечная погода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, погоду западных, северных и большинства центральных областей будет обуславливать атмосферный фронт, который переместится из Западной Европы: здесь пройдут кратковременные дожди, которые будут сопровождаться грозами, в отдельных районах градом и шквалистым ветром.
В большинстве областей сохранится теплая, на юге страны – жаркая погода, лишь в западных областях дневная температура снизится. В западных 18-23°, в северных и Винницкой областях 24-29°, на остальной территории 30-34°, в южной части местами сильная жара 35-37°
В Киеве и области в среду ожидается переменная облачность, возможен дождь с грозой. Температура воздуха - 26-28°.
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