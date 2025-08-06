Облака «как рыбки, сопровождающие акулу»: Диденко предупреждает о погодном контрасте и вероятности шквалов
Киев • УНН
Холодный атмосферный фронт пересекает Украину, принося дожди с грозами на запад, север и центр. На юге и востоке ожидается сухая погода, но возможны сильные ливни, шквалы и град.
Украину пересекает холодный атмосферный фронт, и хотя юг и восток будут принадлежать сухой погоде, в некоторых районах стоит ожидать дождей с грозами. Пишет УНН со ссылкой на страницу синоптика Натальи Диденко в FB.
Детали
..холодный атмосферный фронт. Облачную полосу уже видно на фотографии со спутника. И уже перед ним, как рыбки, сопровождающие акулу или кита)).. Даже идут конвективные грозовые тучи!
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По текущему прогнозу, юг и восток Украины будут принадлежать сухой погоде. А жителям запада, севера и центра стоит ожидать дождей с грозами.
Возможны сильные ливни, шквалы и град!
Предварительный прогноз на 7 августа
Завтра, 7 августа, Украина окажется в тылу этого атмосферного фронта. Практически повсеместно будет без осадков и на несколько градусов снизится температура воздуха, - отмечает Диденко.
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Ожидается следующая температура:
- на западе +20+24;
- на севере +22+26;
- в центре +24+29;
- на востоке +26+32;
- на юге +30+33 градуса.
В Киеве 7 августа будет сухая солнечная погода с комфортной температурой воздуха +24 градуса
Напомним
УНН сообщал, что в Украине 6 августа ожидается теплая и солнечная погода. На западе, севере и в центре пройдут кратковременные дожди с грозами, градом и шквалами.
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