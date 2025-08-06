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Облака «как рыбки, сопровождающие акулу»: Диденко предупреждает о погодном контрасте и вероятности шквалов

Киев • УНН

 • 530 просмотра

Холодный атмосферный фронт пересекает Украину, принося дожди с грозами на запад, север и центр. На юге и востоке ожидается сухая погода, но возможны сильные ливни, шквалы и град.

Облака «как рыбки, сопровождающие акулу»: Диденко предупреждает о погодном контрасте и вероятности шквалов

Украину пересекает холодный атмосферный фронт, и хотя юг и восток будут принадлежать сухой погоде, в некоторых районах стоит ожидать дождей с грозами. Пишет УНН со ссылкой на страницу синоптика Натальи Диденко в FB.

Детали

..холодный атмосферный фронт. Облачную полосу уже видно на фотографии со спутника. И уже перед ним, как рыбки, сопровождающие акулу или кита)).. Даже идут конвективные грозовые тучи!

- объясняет Диденко.

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По текущему прогнозу, юг и восток Украины будут принадлежать сухой погоде. А жителям запада, севера и центра стоит ожидать дождей с грозами.

Возможны сильные ливни, шквалы и град!

- предостерегает синоптик.

Предварительный прогноз на 7 августа

Завтра, 7 августа, Украина окажется в тылу этого атмосферного фронта. Практически повсеместно будет без осадков и на несколько градусов снизится температура воздуха, - отмечает Диденко.

Внезапная лавина в Гималаях унесла жизни по меньшей мере четырех человек, также десятки пропавших без вести05.08.25, 18:09 • 2618 просмотров

Ожидается следующая температура:

  • на западе +20+24;
    • на севере +22+26;
      • в центре +24+29;
        • на востоке +26+32;
          • на юге +30+33 градуса.

            В Киеве 7 августа будет сухая солнечная погода с комфортной температурой воздуха +24 градуса

            - сообщила синоптик

            Напомним

            УНН сообщал, что в Украине 6 августа ожидается теплая и солнечная погода. На западе, севере и в центре пройдут кратковременные дожди с грозами, градом и шквалами.

            В городе Исесаки, Япония, зафиксирована самая высокая температура в истории – 41,8°C.

            Игорь Тележников

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