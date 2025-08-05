У Японії зафіксували найвищу температуру за всю історію спостережень у 41,8°C

$41.790.03
48.350.70
ukenru
12:15 • 5434 перегляди
Виплати військовим: яка зараз ситуація із грошовим забезпеченням Photo
Ексклюзив
10:48 • 12274 перегляди
Золото замість долара? Як політика Трампа вплинула на довіру до американської валюти у світі
10:24 • 36404 перегляди
Яблучний Спас 6 серпня: головні традиції, заборони і що нести до церкви Photo
10:08 • 23794 перегляди
Втрати російської армії в Україні знизились до мінімуму з весни 2024 року - Міноборони БританіїPhoto
09:54 • 22622 перегляди
У російських ударних дронах виявили індійські компоненти - Єрмак
5 серпня, 06:28 • 30241 перегляди
Масове отруєння дітей сталося у таборі на Львівщині: 24 дитини у лікарні
5 серпня, 05:35 • 70872 перегляди
Куди поїхати на вікенд: короткі мандрівки Україною, які заряджають енергією
Ексклюзив
4 серпня, 15:11 • 111947 перегляди
Сергій Кузьміних і фармацевтичний ринок: де закінчується турбота про пацієнта і починається лобізмPhoto
4 серпня, 12:41 • 79951 перегляди
Австрійський суд дозволив Нафтогазу стягнути понад 120 млн євро активів з рф
Ексклюзив
4 серпня, 12:06 • 139705 перегляди
Вартість золота зростає. Чому глобальний попит на дорогоцінний метал зріс, а на ювелірні прикраси впав
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
3.3м/с
50%
752мм
Популярнi новини
Удар FPV-дрона по Запоріжжю: двоє пораненихPhoto5 серпня, 02:37 • 37319 перегляди
рф атакувала залізницю у Лозовій: пошкоджено вокзал, загинув механік, 10 постраждалихPhoto5 серпня, 05:15 • 33962 перегляди
Нафта дешевшає на тлі зростання пропозиції та побоювань щодо попиту5 серпня, 05:37 • 11385 перегляди
У рф нафтозавод компанії "роснефть" зупинив половину потужностей, ціни на бензин зросли до рекорду06:57 • 60452 перегляди
Справа про хабар на постачанні медобладання не заважає: нардеп Кузьміних з’явився на відкритті медцентру на Житомирщині10:45 • 24922 перегляди
Публікації
Виплати військовим: яка зараз ситуація із грошовим забезпеченням Photo12:15 • 5480 перегляди
Справа про хабар на постачанні медобладання не заважає: нардеп Кузьміних з’явився на відкритті медцентру на Житомирщині10:45 • 25094 перегляди
Яблучний Спас 6 серпня: головні традиції, заборони і що нести до церкви Photo10:24 • 36443 перегляди
Куди поїхати на вікенд: короткі мандрівки Україною, які заряджають енергією5 серпня, 05:35 • 70891 перегляди
Сергій Кузьміних і фармацевтичний ринок: де закінчується турбота про пацієнта і починається лобізмPhoto
Ексклюзив
4 серпня, 15:11 • 111966 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Кирило Буданов
Віктор Ляшко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Данія
Китай
Японія
Реклама
УНН Lite
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 43444 перегляди
Гейлі Бібер показала фото сина та зізналася, що важко пережила несподівану вагітністьPhoto4 серпня, 13:38 • 66011 перегляди
Гіганта швидкої моди Shein оштрафували на мільйон євро за грінвошинг - ЗМІ4 серпня, 13:37 • 59453 перегляди
Вчетверте став батьком: Сергій Притула поділився зворушливою світлиною з новонародженим синомPhoto4 серпня, 09:23 • 63819 перегляди
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo2 серпня, 16:52 • 366225 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Ручна граната
MIM-23 Hawk
Facebook
Дія (сервіс)

У Японії зафіксували найвищу температуру за всю історію спостережень у 41,8°C

Київ • УНН

 • 760 перегляди

У місті Ісесакі, Японія, зафіксовано найвищу температуру в історії – 41,8°C. Спека охопила більшу частину країни, спричинивши попередження про тепловий удар.

У Японії зафіксували найвищу температуру за всю історію спостережень у 41,8°C

За повідомленнями японських метеорологів, у вівторок у місті Ісесакі, на північ від Токіо, була зафіксована найвища температура повітря за всю історію країни - 41,8°C. Про це повідомляє NHK, пише УНН.

Деталі

За даними Японського метеорологічного управління, область високого тиску, що охопила переважно тихоокеанське узбережжя від східної до західної Японії, принесла ясну погоду, але разом із нею — небезпечну спеку.

Станом на 14:30 температура 40°C і вище спостерігалася на 12 метеостанціях у регіоні Канто-Косін, де розташований Токіо.

У місті Ісесакі префектури Ґумма о 14:26 температура досягла 41,8°C, побивши попередній рекорд у 41,2°C, встановлений минулої середи у місті Тамба, що в західній префектурі Хьоґо.

У Португалії пожежа "під контролем", втім рятувальники готові до повторного спалаху, на тлі різкої спеки03.08.25, 20:54 • 4128 переглядiв

У місті Кірю температура сягнула 41,2°C, а в місті Маебасі — 41°C. Обидва міста також розташовані в префектурі Ґумма. У місті Кога префектури Ібаракі було зафіксовано 40,6°C, а в місті Оме на заході Токіо — 40,4°C.

Температура 40°C і вище в Японії цього літа спостерігається вже вшосте.

Попередження про тепловий удар були оголошені у 44 з 47 префектур Японії.

Метеорологи рекомендують утримуватися від виходів на вулицю без нагальної потреби, залишатися в прохолодних приміщеннях, вживати багато води і не забувати про сіль, щоб уникнути зневоднення та перегрівання.

У Японії спалахнула пожежа на фестивалі феєрверків05.08.25, 12:18 • 1608 переглядiв

Ольга Розгон

Новини СвітуПогода та довкілля
Метеорологічне управління Японії
Токіо
Японія