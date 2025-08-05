У Японії зафіксували найвищу температуру за всю історію спостережень у 41,8°C
Київ • УНН
У місті Ісесакі, Японія, зафіксовано найвищу температуру в історії – 41,8°C. Спека охопила більшу частину країни, спричинивши попередження про тепловий удар.
За повідомленнями японських метеорологів, у вівторок у місті Ісесакі, на північ від Токіо, була зафіксована найвища температура повітря за всю історію країни - 41,8°C. Про це повідомляє NHK, пише УНН.
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За даними Японського метеорологічного управління, область високого тиску, що охопила переважно тихоокеанське узбережжя від східної до західної Японії, принесла ясну погоду, але разом із нею — небезпечну спеку.
Станом на 14:30 температура 40°C і вище спостерігалася на 12 метеостанціях у регіоні Канто-Косін, де розташований Токіо.
У місті Ісесакі префектури Ґумма о 14:26 температура досягла 41,8°C, побивши попередній рекорд у 41,2°C, встановлений минулої середи у місті Тамба, що в західній префектурі Хьоґо.
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У місті Кірю температура сягнула 41,2°C, а в місті Маебасі — 41°C. Обидва міста також розташовані в префектурі Ґумма. У місті Кога префектури Ібаракі було зафіксовано 40,6°C, а в місті Оме на заході Токіо — 40,4°C.
Температура 40°C і вище в Японії цього літа спостерігається вже вшосте.
Попередження про тепловий удар були оголошені у 44 з 47 префектур Японії.
Метеорологи рекомендують утримуватися від виходів на вулицю без нагальної потреби, залишатися в прохолодних приміщеннях, вживати багато води і не забувати про сіль, щоб уникнути зневоднення та перегрівання.
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