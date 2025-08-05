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Нью-Йорк Таймс

В Японии зафиксирована самая высокая температура за всю историю наблюдений – 41,8°C

Киев • УНН

 • 436 просмотра

В городе Исесаки, Япония, зафиксирована самая высокая температура в истории – 41,8°C. Жара охватила большую часть страны, вызвав предупреждения о тепловом ударе.

В Японии зафиксирована самая высокая температура за всю историю наблюдений – 41,8°C

По сообщениям японских метеорологов, во вторник в городе Исесаки, к северу от Токио, была зафиксирована самая высокая температура воздуха за всю историю страны - 41,8°C. Об этом сообщает NHK, пишет УНН.

Детали

По данным Японского метеорологического управления, область высокого давления, охватившая преимущественно тихоокеанское побережье от восточной до западной Японии, принесла ясную погоду, но вместе с ней — опасную жару.

По состоянию на 14:30 температура 40°C и выше наблюдалась на 12 метеостанциях в регионе Канто-Косин, где расположен Токио.

В городе Исесаки префектуры Гумма в 14:26 температура достигла 41,8°C, побив предыдущий рекорд в 41,2°C, установленный в прошлую среду в городе Тамба, что в западной префектуре Хёго.

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В городе Кирю температура достигла 41,2°C, а в городе Маэбаси — 41°C. Оба города также расположены в префектуре Гумма. В городе Кога префектуры Ибараки было зафиксировано 40,6°C, а в городе Оме на западе Токио — 40,4°C.

Температура 40°C и выше в Японии этим летом наблюдается уже в шестой раз.

Предупреждения о тепловом ударе были объявлены в 44 из 47 префектур Японии.

Метеорологи рекомендуют воздерживаться от выходов на улицу без крайней необходимости, оставаться в прохладных помещениях, употреблять много воды и не забывать о соли, чтобы избежать обезвоживания и перегрева.

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Ольга Розгон

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