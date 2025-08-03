В Португалии пожар "под контролем", но спасатели готовы к повторной вспышке на фоне сильной жары
Киев • УНН
Масштабный пожар в муниципалитете Понте-да-Барка, уничтоживший почти 4800 гектаров, стабилизирован. Спасатели остаются в повышенной готовности из-за прогнозируемого резкого повышения температуры.
Пожар, опустошивший почти 4800 гектаров в португальском муниципалитете Понте-да-Барка, в настоящее время стабилизирован. В то же время синоптики прогнозируют резкое повышение температуры на материковой части Португалии, поэтому спасатели должны находиться в состоянии повышенной готовности, передает УНН со ссылкой на EFE и Rádio e Televisão de Portugal.
Детали
Португальские власти определили, что пожар, вспыхнувший неделю назад в районе Понте-да-Барка, "под контролем". В настоящее время военные работают над тем, чтобы предотвратить его повторное возникновение. Отмечается, что на месте происшествия сейчас работают 499 пожарных в сопровождении 157 наземных и четырех воздушных спасателей, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня на Понте-да-Барка.
Спасатели также должны оставаться в состоянии готовности до следующего четверга из-за резкого повышения температуры и связанного с этим риска пожаров.
Справка
Пожар в районе Понте-да-Барка уничтожил почти 4800 гектаров и затронул более 40 километров дорог.
Несколько карт, подробно описывающих ход пожара с момента его начала в прошлую субботу вечером, были доступны на веб-сайте Copernicus EMS.
Национальное управление по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите Португалии (ANEPC) сообщило в пятницу, что пожар был стабилизирован в последние часы пожарными.
Напомним
Европу охватили лесные пожары, рекордная жара и штормы. В Португалии зафиксировано 284 смерти от перегрева, а в других странах — масштабные разрушения и парализованная инфраструктура.
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