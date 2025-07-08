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284 загиблих у Португалії: Європу накрила смертельна хвиля спеки й лісових пожеж

Київ • УНН

 • 243 перегляди

Європу охопили лісові пожежі, рекордна спека та шторми. У Португалії зафіксовано 284 смерті від перегріву, а в інших країнах — масштабні руйнування та паралізована інфраструктура.

284 загиблих у Португалії: Європу накрила смертельна хвиля спеки й лісових пожеж

Європа переживає пекельне літо: масштабні лісові пожежі, рекордна спека, шторми та раптові повені охопили Португалію, Іспанію, Францію, Угорщину, Хорватію та Сербію.

У Португалії зафіксовано щонайменше 284 смерті від перегріву, у Франції та Хорватії - поранені та масштабні руйнування, а в Угорщині та Сербії - стихія паралізувала інфраструктуру. Експерти пов’язують це з наслідками зміни клімату, пише УНН із посиланням на Euronews.

Деталі

Спека у Іспанії та Португалії

Наприкінці червня на материковій частині Португалії було зафіксовано найвищу температуру в історії – 46,6 градуса Цельсія. Генеральний директорат охорони здоров'я (DGS) країни повідомив, що "під час тривалої спеки в Португалії зареєстровано 284 смерті".

Згідно з попередніми даними DGS, понад 70% смертей, які сталися між 28 червня та початком липня, були серед людей віком понад 85 років. Існує потенційний ризик того, що це число може зрости ще більше, враховуючи прогнози високої температури в регіоні Алентежу.

Португальський інститут моря та атмосфери зазначив, що очікується, що нинішня спека триватиме щонайменше до середини тижня. За словами синоптиків, максимальна температура в долинах Дору та Тежу може досягти 40 градусів Цельсія.

Тим часом влада сусідньої Іспанії закрила на карантин понад 18 тисяч мешканців північно-східної провінції Таррагона через продовження лісової пожежі.

Значні райони Іспанії знаходяться у стані підвищеної готовності до лісових пожеж після того, як країна пережила найспекотніший червень за всю історію спостережень. 1 липня в регіоні Каталонія, де розташована Таррагона, внаслідок пожежі загинули двоє людей.

Ця остання пожежа спалахнула рано вранці в понеділок у віддаленому районі поблизу села Полс, де сильний вітер та пересічена місцевість перешкоджають гасінню пожеж

- повідомила влада.

У вівторок рано вранці було направлено підрозділ екстреної допомоги для допомоги понад 300 пожежникам, які працюють у цьому районі.

З півночі пожежники борються з вогнем, пориви вітру сягають 90 кілометрів на годину

- повідомила регіональна пожежна служба Каталонії, додавши, що очікується, що сильний вітер вщухне до вівторка вдень. 

Франція також намагається загасити лісові пожежі 

Щонайменше 10 людей - п'ятеро цивільних осіб та п'ятеро пожежників - отримали поранення внаслідок пожежі в південній префектурі Од, яка призвела до часткового перекриття автомагістралі A9.

Дорогу знову відкрили у вівторок вранці, але вогонь "продовжує поширюватися"

- про це попередив полковник Крістоф Маньї, директор пожежної служби Од.

За словами Маньї, пожежа, яка спалахнула в понеділок близько 15:00, ймовірно, була спричинена "недопалком, викинутим з автомобіля".

У вівторок місцева влада повідомила, що в аеропорту Марселя рейси призупинено через лісову пожежу, яка вирує поблизу південного французького портового міста. Префектура закликала мешканців постраждалих районів залишатися вдома та подалі від доріг.

Французька метеорологічна служба Météo France повідомила, що ще два департаменти — Вар і Воклюз — також оголосили червоний рівень тривоги через можливі лісові пожежі.

Угорщина страждає від раптової зміни погоди

В Угорщині шторм у понеділок завдав величезної шкоди: вітер вирвав з корінням дерева, повалив лінії електропередач, паралізував залізничний рух і залишив 150 тисяч домогосподарств без електроенергії. Вітер зніс дах будівлі Сегедського університету, а вежа церкви в Шапі обвалилася.

У вівторок шторм завдав додаткової шкоди залізничній інфраструктурі. Міністр будівництва та транспорту Угорщини Янош Лазар заявив, що його міністерство не може гарантувати відновлення руху на всіх лініях сьогодні, оскільки ремонтні роботи після вчорашньої штормової катастрофи тривали протягом усієї ночі.

Перш за все, колеги працювали над звільненням основних колій

– сказав Лазар, який зазначив, що відновлення руху на електрифікованих коліях може зайняти дні, якщо не тижні.

 

Ми боремося з величезними проблемами та викликами на лінії Балатонфюред та в цьому напрямку. Але, на щастя, Волан має таку велику автобусну пропускну здатність, що кілька сотень автобусів доповнюють неповну та складну у використанні мережу ліній

– додав він. 

Після сильного вітру та зливових опадів у вівторок очікується, що в середу температура повітря в столиці ще більше знизиться, а середня денна температура становитиме 15 градусів.

У середу вранці ми можемо відчути, що перебуваємо в пізній осені, з вітром 60–70 км/год або більше, сильним дощем, а температура буде близько 10 градусів

 – сказав метеоролог Ласло Молнар місцевим ЗМІ.

HungaroMet наголошує, що "у вівторок вдень через штормову систему у східному прикордонному регіоні знову існує ймовірність розвитку руйнівних поривів вітру зі швидкістю понад 90–110 км/год на більшій території".

Град повалив дерева у Хорватії, а у Сербії сотні пожеж

Тим часом у вівторок вранці сильний град повалив дерева та зривав дахи, коли обрушився на хорватський порт Спліт.

Сильний вітер і град пошкодили дах футбольного стадіону міста та спричинили зісковзування порома з причалу в порту. Потім човен зіткнувся з двома іншими суднами, одне з яких затонуло. Щонайменше троє людей постраждали внаслідок шторму, а по всьому місту були значні матеріальні збитки.

Водночас у сусідній Сербії вирували сотні пожеж після періоду надзвичайно спекотної погоди в деяких частинах Балканського регіону. Наразі внаслідок них постраждало шестеро людей. Сербські пожежники боролися з понад 600 лісовими пожежами в понеділок. Принаймні три муніципалітети на півдні країни оголосили надзвичайний стан через пожежі.

Багато сіл опинилися під загрозою. У нас є кілька спалених та пошкоджених об'єктів майна, але нам також вдалося багато врятувати

– сказав високопоставлений працівник служби надзвичайних ситуацій Неделько Гагіч громадському мовнику RTS. 

Цього літа країна постраждала від сильної посухи, яка поставила під загрозу врожай і призвела до обмежень у постачанні питної води. Експерти стверджують, що екстремальні погодні умови, які зараз охоплюють Європу, можуть бути пов'язані зі зміною клімату.

Унаслідок повені на кордоні Китаю та Непалу: 8 загиблих, понад 30 осіб зникли безвісти 08.07.25, 17:04 • 604 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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