284 погибших в Португалии: Европу накрыла смертельная волна жары и лесных пожаров

$41.800.06
49.030.09
ukenru
Кроется ли спасение бизнеса в конкурсе по избранию нового главы БЭБ?
Эксклюзив
15:56 • 6424 просмотра
Кроется ли спасение бизнеса в конкурсе по избранию нового главы БЭБ?
Эксклюзив
13:22 • 36815 просмотра
Гетманцев, «Хезболла» и 650 тысяч долларов: история одной «похороненной» проверки НАПК
Эксклюзив
12:25 • 33605 просмотра
Регистрация домашних животных в столичных ЦПАУ: сколько заявлений было подано со старта услуги
Эксклюзив
11:24 • 39276 просмотра
Четыре месяца без маркетинга на фармрынке: нардеп Дмитриева объяснила, почему до сих пор не согласованы новые правила
8 июля, 10:13 • 48433 просмотра
Трамп пообещал Зеленскому немедленно отправить 10 ракет для Patriot - Axios
8 июля, 10:12 • 51922 просмотра
Зеленский сообщил послу Украины в США Маркаровой о ее замене – источники
8 июля, 09:37 • 43758 просмотра
9 июля в Украине будет едва ли не самая жаркая погода в Европе - синоптик
Эксклюзив
8 июля, 09:02 • 41887 просмотра
В Сумах за полгода 2025 было повреждено более чем в восемь раз больше домов, чем в прошлом году
8 июля, 03:46 • 83332 просмотра
США отправляют Украине дополнительное оборонительное оружие по указанию Трампа
7 июля, 17:19 • 115737 просмотра
Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС без единогласной поддержки - Стефанишина
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+30°
1м/с
44%
744мм
Популярные новости
Убийство мужчины в Киеве: личность погибшего установлена, стрелка продолжают искать8 июля, 07:20 • 85728 просмотра
Непогода затронула восемь областей Украины: что происходит в пострадавших регионах8 июля, 09:39 • 6345 просмотра
В РФ затяжная засуха, урожайность и весь аграрный сезон провалены - СВР8 июля, 09:41 • 34252 просмотра
Не указал в декларации недвижимость в москве: НАБУ провело обыски у нардепа Каптелова11:00 • 11421 просмотра
Покупка с привкусом политики: АРМА заказало люксовый спецавтомобиль у компании, связанной с Порошенко14:33 • 22323 просмотра
публикации
Кроется ли спасение бизнеса в конкурсе по избранию нового главы БЭБ?
Эксклюзив
15:56 • 6433 просмотра
Покупка с привкусом политики: АРМА заказало люксовый спецавтомобиль у компании, связанной с Порошенко14:33 • 23418 просмотра
Гетманцев, «Хезболла» и 650 тысяч долларов: история одной «похороненной» проверки НАПК
Эксклюзив
13:22 • 36825 просмотра
Пакет «все включено»: АРМА все же покупает люксовый минивэн за почти 3 млн грн, скандальный тендер не отменили7 июля, 14:21 • 181693 просмотра
Топ-5 прохладных блюд, которые не дадут проголодаться в невыносимую жару7 июля, 14:20 • 168054 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Эммануэль Макрон
Карл III
Даниил Гетманцев
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Испания
Великобритания
Европа
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 148619 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 336422 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 173350 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 288132 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 308580 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Facebook
Хранитель
Вашингтон Пост
Signal

284 погибших в Португалии: Европу накрыла смертельная волна жары и лесных пожаров

Киев • УНН

 • 233 просмотра

Европу охватили лесные пожары, рекордная жара и штормы. В Португалии зафиксировано 284 смерти от перегрева, а в других странах — масштабные разрушения и парализованная инфраструктура.

284 погибших в Португалии: Европу накрыла смертельная волна жары и лесных пожаров

Европа переживает адское лето: масштабные лесные пожары, рекордная жара, штормы и внезапные наводнения охватили Португалию, Испанию, Францию, Венгрию, Хорватию и Сербию.

В Португалии зафиксировано по меньшей мере 284 смерти от перегрева, во Франции и Хорватии - раненые и масштабные разрушения, а в Венгрии и Сербии - стихия парализовала инфраструктуру. Эксперты связывают это с последствиями изменения климата, пишет УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Жара в Испании и Португалии

В конце июня на материковой части Португалии была зафиксирована самая высокая температура в истории – 46,6 градуса Цельсия. Генеральный директорат здравоохранения (DGS) страны сообщил, что "во время продолжительной жары в Португалии зарегистрировано 284 смерти".

Согласно предварительным данным DGS, более 70% смертей, произошедших между 28 июня и началом июля, были среди людей старше 85 лет. Существует потенциальный риск того, что это число может вырасти еще больше, учитывая прогнозы высокой температуры в регионе Алентежу.

Португальский институт моря и атмосферы отметил, что ожидается, что нынешняя жара продлится как минимум до середины недели. По словам синоптиков, максимальная температура в долинах Дору и Тежу может достичь 40 градусов Цельсия.

Тем временем власти соседней Испании закрыли на карантин более 18 тысяч жителей северо-восточной провинции Таррагона из-за продолжающегося лесного пожара.

Значительные районы Испании находятся в состоянии повышенной готовности к лесным пожарам после того, как страна пережила самый жаркий июнь за всю историю наблюдений. 1 июля в регионе Каталония, где расположена Таррагона, в результате пожара погибли два человека.

Этот последний пожар вспыхнул рано утром в понедельник в отдаленном районе близ деревни Полс, где сильный ветер и пересеченная местность препятствуют тушению пожаров

- сообщили власти.

Во вторник рано утром было направлено подразделение экстренной помощи для помощи более 300 пожарным, работающим в этом районе.

С севера пожарные борются с огнем, порывы ветра достигают 90 километров в час

- сообщила региональная пожарная служба Каталонии, добавив, что ожидается, что сильный ветер утихнет к вторнику днем. 

Франция также пытается потушить лесные пожары 

По меньшей мере 10 человек - пятеро гражданских лиц и пятеро пожарных - получили ранения в результате пожара в южной префектуре Од, который привел к частичному перекрытию автомагистрали A9.

Дорогу снова открыли во вторник утром, но огонь "продолжает распространяться"

- об этом предупредил полковник Кристоф Маньи, директор пожарной службы Од.

По словам Маньи, пожар, который вспыхнул в понедельник около 15:00, вероятно, был вызван "окурком, выброшенным из автомобиля".

Во вторник местные власти сообщили, что в аэропорту Марселя рейсы приостановлены из-за лесного пожара, который бушует вблизи южного французского портового города. Префектура призвала жителей пострадавших районов оставаться дома и подальше от дорог.

Французская метеорологическая служба Météo France сообщила, что еще два департамента — Вар и Воклюз — также объявили красный уровень тревоги из-за возможных лесных пожаров.

Венгрия страдает от внезапной смены погоды

В Венгрии шторм в понедельник нанес огромный ущерб: ветер вырвал с корнями деревья, повалил линии электропередач, парализовал железнодорожное движение и оставил 150 тысяч домохозяйств без электроэнергии. Ветер снес крышу здания Сегедского университета, а башня церкви в Шапи обрушилась.

Во вторник шторм нанес дополнительный ущерб железнодорожной инфраструктуре. Министр строительства и транспорта Венгрии Янош Лазар заявил, что его министерство не может гарантировать возобновление движения на всех линиях сегодня, поскольку ремонтные работы после вчерашней штормовой катастрофы продолжались в течение всей ночи.

Прежде всего, коллеги работали над освобождением основных путей

– сказал Лазар, который отметил, что возобновление движения на электрифицированных путях может занять дни, если не недели.

 

Мы боремся с огромными проблемами и вызовами на линии Балатонфюред и в этом направлении. Но, к счастью, Волан имеет такую большую автобусную пропускную способность, что несколько сотен автобусов дополняют неполную и сложную в использовании сеть линий

– добавил он. 

После сильного ветра и ливневых осадков во вторник ожидается, что в среду температура воздуха в столице еще больше снизится, а средняя дневная температура составит 15 градусов.

В среду утром мы можем почувствовать, что находимся в поздней осени, с ветром 60–70 км/ч или более, сильным дождем, а температура будет около 10 градусов

 – сказал метеоролог Ласло Молнар местным СМИ.

HungaroMet подчеркивает, что "во вторник днем из-за штормовой системы в восточном приграничном регионе снова существует вероятность развития разрушительных порывов ветра со скоростью более 90–110 км/ч на большей территории".

Град повалил деревья в Хорватии, а в Сербии сотни пожаров

Тем временем во вторник утром сильный град повалил деревья и срывал крыши, когда обрушился на хорватский порт Сплит.

Сильный ветер и град повредили крышу футбольного стадиона города и привели к соскальзыванию парома с причала в порту. Затем лодка столкнулась с двумя другими судами, одно из которых затонуло. По меньшей мере три человека пострадали в результате шторма, а по всему городу были значительные материальные убытки.

В то же время в соседней Сербии бушевали сотни пожаров после периода чрезвычайно жаркой погоды в некоторых частях Балканского региона. В настоящее время в результате них пострадали шесть человек. Сербские пожарные боролись с более чем 600 лесными пожарами в понедельник. По крайней мере три муниципалитета на юге страны объявили чрезвычайное положение из-за пожаров.

Многие села оказались под угрозой. У нас есть несколько сожженных и поврежденных объектов имущества, но нам также удалось многое спасти

– сказал высокопоставленный сотрудник службы чрезвычайных ситуаций Неделько Гагич общественному вещателю RTS. 

Этим летом страна пострадала от сильной засухи, которая поставила под угрозу урожай и привела к ограничениям в поставках питьевой воды. Эксперты утверждают, что экстремальные погодные условия, которые сейчас охватывают Европу, могут быть связаны с изменением климата.

В результате наводнения на границе Китая и Непала: 8 погибших, более 30 человек пропали без вести08.07.25, 17:04 • 603 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

Новости МираПогода и окружающая среда
Каталония
Сербия
Франция
Хорватия
Испания
Португалия
Венгрия
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9