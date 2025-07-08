284 погибших в Португалии: Европу накрыла смертельная волна жары и лесных пожаров

Европа переживает адское лето: масштабные лесные пожары, рекордная жара, штормы и внезапные наводнения охватили Португалию, Испанию, Францию, Венгрию, Хорватию и Сербию.

В Португалии зафиксировано по меньшей мере 284 смерти от перегрева, во Франции и Хорватии - раненые и масштабные разрушения, а в Венгрии и Сербии - стихия парализовала инфраструктуру. Эксперты связывают это с последствиями изменения климата, пишет УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Жара в Испании и Португалии

В конце июня на материковой части Португалии была зафиксирована самая высокая температура в истории – 46,6 градуса Цельсия. Генеральный директорат здравоохранения (DGS) страны сообщил, что "во время продолжительной жары в Португалии зарегистрировано 284 смерти".

Согласно предварительным данным DGS, более 70% смертей, произошедших между 28 июня и началом июля, были среди людей старше 85 лет. Существует потенциальный риск того, что это число может вырасти еще больше, учитывая прогнозы высокой температуры в регионе Алентежу.

Португальский институт моря и атмосферы отметил, что ожидается, что нынешняя жара продлится как минимум до середины недели. По словам синоптиков, максимальная температура в долинах Дору и Тежу может достичь 40 градусов Цельсия.

Тем временем власти соседней Испании закрыли на карантин более 18 тысяч жителей северо-восточной провинции Таррагона из-за продолжающегося лесного пожара.

Значительные районы Испании находятся в состоянии повышенной готовности к лесным пожарам после того, как страна пережила самый жаркий июнь за всю историю наблюдений. 1 июля в регионе Каталония, где расположена Таррагона, в результате пожара погибли два человека.

Этот последний пожар вспыхнул рано утром в понедельник в отдаленном районе близ деревни Полс, где сильный ветер и пересеченная местность препятствуют тушению пожаров - сообщили власти.

Во вторник рано утром было направлено подразделение экстренной помощи для помощи более 300 пожарным, работающим в этом районе.

С севера пожарные борются с огнем, порывы ветра достигают 90 километров в час - сообщила региональная пожарная служба Каталонии, добавив, что ожидается, что сильный ветер утихнет к вторнику днем.

Франция также пытается потушить лесные пожары

По меньшей мере 10 человек - пятеро гражданских лиц и пятеро пожарных - получили ранения в результате пожара в южной префектуре Од, который привел к частичному перекрытию автомагистрали A9.

Дорогу снова открыли во вторник утром, но огонь "продолжает распространяться" - об этом предупредил полковник Кристоф Маньи, директор пожарной службы Од.

По словам Маньи, пожар, который вспыхнул в понедельник около 15:00, вероятно, был вызван "окурком, выброшенным из автомобиля".

Во вторник местные власти сообщили, что в аэропорту Марселя рейсы приостановлены из-за лесного пожара, который бушует вблизи южного французского портового города. Префектура призвала жителей пострадавших районов оставаться дома и подальше от дорог.

Французская метеорологическая служба Météo France сообщила, что еще два департамента — Вар и Воклюз — также объявили красный уровень тревоги из-за возможных лесных пожаров.

Венгрия страдает от внезапной смены погоды

В Венгрии шторм в понедельник нанес огромный ущерб: ветер вырвал с корнями деревья, повалил линии электропередач, парализовал железнодорожное движение и оставил 150 тысяч домохозяйств без электроэнергии. Ветер снес крышу здания Сегедского университета, а башня церкви в Шапи обрушилась.

Во вторник шторм нанес дополнительный ущерб железнодорожной инфраструктуре. Министр строительства и транспорта Венгрии Янош Лазар заявил, что его министерство не может гарантировать возобновление движения на всех линиях сегодня, поскольку ремонтные работы после вчерашней штормовой катастрофы продолжались в течение всей ночи.

Прежде всего, коллеги работали над освобождением основных путей – сказал Лазар, который отметил, что возобновление движения на электрифицированных путях может занять дни, если не недели.

Мы боремся с огромными проблемами и вызовами на линии Балатонфюред и в этом направлении. Но, к счастью, Волан имеет такую большую автобусную пропускную способность, что несколько сотен автобусов дополняют неполную и сложную в использовании сеть линий – добавил он.

После сильного ветра и ливневых осадков во вторник ожидается, что в среду температура воздуха в столице еще больше снизится, а средняя дневная температура составит 15 градусов.

В среду утром мы можем почувствовать, что находимся в поздней осени, с ветром 60–70 км/ч или более, сильным дождем, а температура будет около 10 градусов – сказал метеоролог Ласло Молнар местным СМИ.

HungaroMet подчеркивает, что "во вторник днем из-за штормовой системы в восточном приграничном регионе снова существует вероятность развития разрушительных порывов ветра со скоростью более 90–110 км/ч на большей территории".

Град повалил деревья в Хорватии, а в Сербии сотни пожаров

Тем временем во вторник утром сильный град повалил деревья и срывал крыши, когда обрушился на хорватский порт Сплит.

Сильный ветер и град повредили крышу футбольного стадиона города и привели к соскальзыванию парома с причала в порту. Затем лодка столкнулась с двумя другими судами, одно из которых затонуло. По меньшей мере три человека пострадали в результате шторма, а по всему городу были значительные материальные убытки.

В то же время в соседней Сербии бушевали сотни пожаров после периода чрезвычайно жаркой погоды в некоторых частях Балканского региона. В настоящее время в результате них пострадали шесть человек. Сербские пожарные боролись с более чем 600 лесными пожарами в понедельник. По крайней мере три муниципалитета на юге страны объявили чрезвычайное положение из-за пожаров.

Многие села оказались под угрозой. У нас есть несколько сожженных и поврежденных объектов имущества, но нам также удалось многое спасти – сказал высокопоставленный сотрудник службы чрезвычайных ситуаций Неделько Гагич общественному вещателю RTS.

Этим летом страна пострадала от сильной засухи, которая поставила под угрозу урожай и привела к ограничениям в поставках питьевой воды. Эксперты утверждают, что экстремальные погодные условия, которые сейчас охватывают Европу, могут быть связаны с изменением климата.

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