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В результате наводнения на границе Китая и Непала: 8 погибших, более 30 человек пропали без вести

Киев • УНН

 • 200 просмотра

Внезапные наводнения, вызванные ливневыми дождями, опустошили Гималайскую долину между Китаем и Непалом. Погибло 8 человек, 31 человек пропал без вести, среди них работники китайского депо.

В результате наводнения на границе Китая и Непала: 8 погибших, более 30 человек пропали без вести

Внезапные наводнения в Непале и Китае привели к гибели и исчезновению без вести десятков людей. Передает УНН со ссылкой на Reuters, CCTV и Agence France-Presse.

Детали

Гималайскую долину между Китаем и Непалом опустошили наводнения, вызванные ливневыми дождями. Последствия природной стихии привели к гибели 8 человек. По данным AFP, 31 человек пропал без вести.

Китайское государственное телевидение CCTV сообщило, что стихия произошла на границе на рассвете во вторник. В первой половине дня было проинформировано, что 11 человек пропали без вести с китайской стороны. А с непальской стороны - около 6 человек.

Пропавшие граждане Китая работали на внутреннем контейнерном депо, которое строилось при помощи Китая примерно в 80 км (50 милях) к северу от столицы Катманду, сказал Арджун Паудель, высокопоставленный чиновник округа Расува.

Справка

Ряд районов КНР пострадали от сильных дождей и внезапных наводнений в течение последних нескольких дней. Эти события оставили после себя разрушительный след и в Непале.

Департамент прогнозирования погоды Непала сотрудничает с Sentinel Asia – международной инициативой, которая использует космические технологии для поддержки ликвидации последствий стихийных бедствий в Азиатско-Тихоокеанском регионе – чтобы определить причину наводнения.

Мы обратились к Sentinel Asia с запросом на экстренное наблюдение… для получения спутниковых данных для установления возможных причин наводнения и его последствий

– говорится в сообщении.

Напомним

Число погибших от разрушительного наводнения в Техасе достигло 104 человек, десятки людей до сих пор считаются пропавшими без вести.

Юго-запад Китая страдает от мощных наводнений: из эпицентра бедствия эвакуировали более 40 тысяч человек24.06.25, 21:15 • 3887 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости МираПогода и окружающая среда
Reuters
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Техас
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