Адская жара охватила Португалию: страна борется с тремя масштабными лесными пожарами
Киев • УНН
Более 1300 пожарных и десятки самолетов задействованы в борьбе с тремя крупными лесными пожарами в Португалии. Из-за продолжительной жары и засухи в стране объявлен красный уровень опасности, а в районе Ароука эвакуированы жители и закрыты туристические маршруты.
Более 1300 пожарных и десятки самолетов борются с тремя крупными лесными пожарами в Португалии. Из-за продолжительной жары и засухи в стране объявлен красный уровень опасности. Больше всего пострадал район Ароука, где эвакуированы жители и закрыты туристические маршруты.
Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Более 1300 пожарных при поддержке десятка самолетов с водосбросом боролись с тремя крупными лесными пожарами в центральной и северной Португалии во вторник, после чего власти объявили большую часть страны в состоянии красной пожарной опасности из-за недель жаркой погоды
Как указано, в районе Ароука, примерно в 300 км к северу от Лиссабона, где с понедельника бушует самый большой пожар, служба гражданской защиты эвакуировала несколько десятков жителей из их домов и закрыла тропы Пассадикус-ду-Пайва.
Отчаянно видеть это... нам нужна помощь, нам нужна поддержка с воздуха
Он обвинил в пожарах засухи, связанные с изменением климата, из-за которых леса этого региона полностью высохли.
Далее на север, в национальном парке Пенеда-Герес вблизи испанской границы с субботы бушует лесной пожар, окутывая соседние деревни густым дымом, что несколько раз приводило к приказам жителям оставаться дома.
Испания направила несколько самолетов с водяными бомбами, чтобы помочь контролировать пламя в этом районе.
Также во вторник рано утром в испанском регионе Кастилия-и-Леон бушевали три лесных пожара, самый сильный из которых был вблизи Авилы, примерно в 100 км к западу от Мадрида. Жителям города Момбельтран было приказано оставаться дома из-за дыма.
Дополнение
Жаркое и засушливое лето - привычное для Средиземноморья, однако в последние годы рост температур и все более мощные волны жары приводят к более масштабным и разрушительным лесным пожарам. Только за последние недели в Турции зафиксированы десятки возгораний, вызванных аномальной жарой.
Ранее УНН писал, что лесные пожары продолжают бушевать в Греции и Турции, где зафиксирована самая высокая температура в истории. В Турции трое волонтеров погибли в результате аварии с водовозом во время тушения пожара в Кестеле.