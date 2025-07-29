Адская жара охватила Португалию: страна борется с тремя масштабными лесными пожарами

Более 1300 пожарных и десятки самолетов борются с тремя крупными лесными пожарами в Португалии. Из-за продолжительной жары и засухи в стране объявлен красный уровень опасности. Больше всего пострадал район Ароука, где эвакуированы жители и закрыты туристические маршруты.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Более 1300 пожарных при поддержке десятка самолетов с водосбросом боролись с тремя крупными лесными пожарами в центральной и северной Португалии во вторник, после чего власти объявили большую часть страны в состоянии красной пожарной опасности из-за недель жаркой погоды - говорится в публикации.

Как указано, в районе Ароука, примерно в 300 км к северу от Лиссабона, где с понедельника бушует самый большой пожар, служба гражданской защиты эвакуировала несколько десятков жителей из их домов и закрыла тропы Пассадикус-ду-Пайва.

Отчаянно видеть это... нам нужна помощь, нам нужна поддержка с воздуха – сказал Рафаэль Соареш, житель села Канелас.

Он обвинил в пожарах засухи, связанные с изменением климата, из-за которых леса этого региона полностью высохли.

Далее на север, в национальном парке Пенеда-Герес вблизи испанской границы с субботы бушует лесной пожар, окутывая соседние деревни густым дымом, что несколько раз приводило к приказам жителям оставаться дома.

Испания направила несколько самолетов с водяными бомбами, чтобы помочь контролировать пламя в этом районе.

Также во вторник рано утром в испанском регионе Кастилия-и-Леон бушевали три лесных пожара, самый сильный из которых был вблизи Авилы, примерно в 100 км к западу от Мадрида. Жителям города Момбельтран было приказано оставаться дома из-за дыма.

Дополнение

Жаркое и засушливое лето - привычное для Средиземноморья, однако в последние годы рост температур и все более мощные волны жары приводят к более масштабным и разрушительным лесным пожарам. Только за последние недели в Турции зафиксированы десятки возгораний, вызванных аномальной жарой.

Ранее УНН писал, что лесные пожары продолжают бушевать в Греции и Турции, где зафиксирована самая высокая температура в истории. В Турции трое волонтеров погибли в результате аварии с водовозом во время тушения пожара в Кестеле.