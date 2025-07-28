Лісові пожежі в Греції та Туреччині продовжуються, загинули ще троє волонтерів

Лісові пожежі продовжують вирувати у Греції та Туреччині, в останній зросла кількість жертв після загибелі трьох волонтерів з приборкання вогню, пише УНН з посиланням на BBC, Cumhuriyet та eKathimerini.

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Греція продовжує боротися з великими лісовими пожежами по всій країні на тлі сильної спеки, але пожежникам вдалося взяти під контроль багато осередків.

Екстремальна спека продовжувалася, температура в центральній Греції в неділю досягла 42,4°C. Пожежники працювали на п'яти основних фронтах пожеж у неділю пізно ввечері в районі Пелопоннесу на захід від Афін, а також на островах Евія, Кітира та Крит.

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Як повідомляє грецьке eKathimerini, лісова пожежа, що спалахнула в суботу ввечері в Еордає, в регіоні Козані в Західній Македонії в північно-західній частині Греції, продовжує вирувати вже третій день поспіль у понеділок, про що повідомила влада. Окрему пожежу, яка спалахнула поблизу монастиря Святого Рафаїла в Серре, Центральна Македонія, в неділю, вдалося локалізувати, повідомили чиновники.

Тим часом у сусідній Туреччині було зафіксовано найвищу температуру в історії, на тлі того, як пожежі вирували в кількох регіонах.

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Міністр лісового господарства Туреччини Ібрагім Юмакли заявив у неділю, що райони, постраждалі від пожеж, "переживають непрості часи", і що, на його думку, пройде кілька днів, перш ніж їх повністю локалізують.

У неділю був четвертий день боротьби з пожежею в північній провінції Карабук, повідомило в неділю інформаційне агентство AFP. У середу 10 людей загинули під час боротьби з пожежею в Ескішехірі, провінції на північному заході, додало видання.

У понеділок Юмакли зазначив, що пожежа у Харманджику в Бурсі все ще вирує, пожежу у Кестелі здебільшого загашено, а інтенсивність пожежі в Карабюку зменшилася, додавши: "На нас чекає ще один дуже небезпечний тиждень. Ми продовжуватимемо бути пильними. Цей тиждень ще небезпечніший за попередній".

З його слів, увечері під час гасіння обох пожеж внаслідок аварії з водовозом "троє наших громадян загинули" - ідеться про волонтерів, які допомагали в гасінні лісової пожежі в Кестелі у Бурсі.

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Деякі місцеві органи влади оголосили про обмеження на споживання води, зокрема для курорту Чешме на західному узбережжі Туреччини.

На Кітірі у Греції пожежа у неділю швидко поширювалася після того, як спалахнула в суботу вранці в селі Піцінадес. За попередніми оцінками, близько 20% острова постраждало від пожежі. У неділю було оголошено нові сповіщення про евакуацію.

На острові Евія, за словами офіційних осіб, пожежа поблизу Піссони в суботу "вийшла з-під контролю". Шістьох пожежників доставили до лікарні з опіками та отруєнням димом, а кілька сіл залишилися без електроенергії.

У Мессенії третя лісова пожежа спалахнула в районі Політея в Трифілії в суботу вранці та посилилася пізніше того ж дня. Офіційні особи повідомили про значні пошкодження будинків та сільськогосподарських угідь.

В Аттиці, регіоні, де розташовані Афіни, пожежа, яка почалася в Афіднесі в суботу, швидко поширилася через Дросопігі, Кріонери та Агіос-Стефанос, змусивши жителів тікати.

Хоча пожежна служба стверджує, що основний фронт був локалізований, розсіяні осередки, як вказано, продовжували горіти у неділю.

Тим часом, у регіоні Ханья на Криті, пожежники у неділю боролися з 20-кілометровим фронтом лісової пожежі, який охопив лісові угіддя, вулики, посіви та худобу.

Сильні південно-західні вітри ускладнювали зусилля щодо стримування осередків, тоді як кілька сіл залишалися без електроенергії.

Тим часом у понеділок повідомлялося про нові пожежі - у тому числі біля підніжжя Іметта.

Доповнення

Минулого місяця пожежі на п'ятому за величиною острові Греції Хіос, що в північній частині Егейського моря, знищили 4700 гектарів землі.

Раніше в липні лісова пожежа на острові Крит змусила евакуювати 5000 туристів.

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