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Лесные пожары в Греции и Турции продолжаются, погибли еще трое волонтеров

Киев • УНН

 • 750 просмотра

Лесные пожары продолжают бушевать в Греции и Турции, где зафиксирована самая высокая температура в истории. В Турции трое волонтеров погибли в результате аварии с водовозом во время тушения пожара в Кестеле.

Лесные пожары в Греции и Турции продолжаются, погибли еще трое волонтеров

Лесные пожары продолжают бушевать в Греции и Турции, в последней возросло число жертв после гибели трех волонтеров по тушению огня, пишет УНН со ссылкой на BBC, Cumhuriyet и eKathimerini.

Детали

Греция продолжает бороться с крупными лесными пожарами по всей стране на фоне сильной жары, но пожарным удалось взять под контроль многие очаги.

Экстремальная жара продолжалась, температура в центральной Греции в воскресенье достигла 42,4°C. Пожарные работали на пяти основных фронтах пожаров в воскресенье поздно вечером в районе Пелопоннеса к западу от Афин, а также на островах Эвбея, Китира и Крит.

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Как сообщает греческое eKathimerini, лесной пожар, вспыхнувший в субботу вечером в Эордае, в регионе Козани в Западной Македонии в северо-западной части Греции, продолжает бушевать уже третий день подряд в понедельник, о чем сообщили власти. Отдельный пожар, который вспыхнул вблизи монастыря Святого Рафаила в Серре, Центральная Македония, в воскресенье, удалось локализовать, сообщили чиновники.

Тем временем в соседней Турции была зафиксирована самая высокая температура в истории, на фоне того, как пожары бушевали в нескольких регионах.

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Министр лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы заявил в воскресенье, что районы, пострадавшие от пожаров, "переживают непростые времена", и что, по его мнению, пройдет несколько дней, прежде чем их полностью локализуют.

В воскресенье был четвертый день борьбы с пожаром в северной провинции Карабук, сообщило в воскресенье AFP. В среду 10 человек погибли во время борьбы с пожаром в Эскишехире, провинции на северо-западе, добавило издание.

В понедельник Юмаклы отметил, что пожар в Харманджике в Бурсе все еще бушует, пожар в Кестеле в основном потушен, а интенсивность пожара в Карабюке уменьшилась, добавив: "Нас ждет еще одна очень опасная неделя. Мы будем продолжать быть бдительными. Эта неделя еще опаснее предыдущей".

По его словам, вечером во время тушения обоих пожаров в результате аварии с водовозом "трое наших граждан погибли" - речь идет о волонтерах, которые помогали в тушении лесного пожара в Кестеле в Бурсе.

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Некоторые местные органы власти объявили об ограничениях на потребление воды, в частности для курорта Чешме на западном побережье Турции.

На Китире в Греции пожар в воскресенье быстро распространялся после того, как вспыхнул в субботу утром в деревне Пицинадес. По предварительным оценкам, около 20% острова пострадало от пожара. В воскресенье были объявлены новые оповещения об эвакуации.

На острове Эвбея, по словам официальных лиц, пожар вблизи Писсоны в субботу "вышел из-под контроля". Шесть пожарных были доставлены в больницу с ожогами и отравлением дымом, а несколько деревень остались без электроэнергии.

В Мессении третий лесной пожар вспыхнул в районе Политея в Трифилии в субботу утром и усилился позже в тот же день. Официальные лица сообщили о значительных повреждениях домов и сельскохозяйственных угодий.

В Аттике, регионе, где расположены Афины, пожар, который начался в Афиднесе в субботу, быстро распространился через Дросопиги, Крионери и Агиос-Стефанос, вынудив жителей бежать.

Хотя пожарная служба утверждает, что основной фронт был локализован, рассеянные очаги, как указано, продолжали гореть в воскресенье.

Тем временем, в регионе Ханья на Крите, пожарные в воскресенье боролись с 20-километровым фронтом лесного пожара, который охватил лесные угодья, ульи, посевы и скот.

Сильные юго-западные ветры затрудняли усилия по сдерживанию очагов, тогда как несколько деревень оставались без электроэнергии.

Тем временем в понедельник сообщалось о новых пожарах - в том числе у подножия Иметта.

Дополнение

В прошлом месяце пожары на пятом по величине острове Греции Хиос, что в северной части Эгейского моря, уничтожили 4700 гектаров земли.

Ранее в июле лесной пожар на острове Крит вынудил эвакуировать 5000 туристов.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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