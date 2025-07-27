Греция борется с пятью крупными лесными пожарами, вблизи Афин проводится эвакуация населения

Греция борется с пятью масштабными лесными пожарами, охватившими несколько регионов страны. Самая сложная ситуация — в Аттике, в 30 км к северу от Афин, где власти объявили эвакуацию. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Из-за сильной жары и порывистого ветра пламя стремительно распространяется. Прогнозируется, что температура воздуха в воскресенье достигнет 44°C, а экстремальные погодные условия сохранятся на протяжении большей части выходных.

Греция уже обратилась к Европейскому Союзу с просьбой о предоставлении экстренной помощи для тушения огня.

У нас есть раненые пожарные, жизни людей оказались под угрозой, имущество сгорело, а лесные массивы уничтожены