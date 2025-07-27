Греция борется с пятью крупными лесными пожарами, вблизи Афин проводится эвакуация населения
Киев • УНН
Греция столкнулась с пятью масштабными лесными пожарами, охватившими несколько регионов, включая Аттику, где объявлена эвакуация. Из-за сильной жары и ветра пламя стремительно распространяется, причиняя ранения пожарным, уничтожение имущества и лесных массивов.
Греция борется с пятью масштабными лесными пожарами, охватившими несколько регионов страны. Самая сложная ситуация — в Аттике, в 30 км к северу от Афин, где власти объявили эвакуацию. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Из-за сильной жары и порывистого ветра пламя стремительно распространяется. Прогнозируется, что температура воздуха в воскресенье достигнет 44°C, а экстремальные погодные условия сохранятся на протяжении большей части выходных.
Греция уже обратилась к Европейскому Союзу с просьбой о предоставлении экстренной помощи для тушения огня.
У нас есть раненые пожарные, жизни людей оказались под угрозой, имущество сгорело, а лесные массивы уничтожены
Пожар в Аттике, который начался в субботу вблизи Афиднеса, пытаются сдержать более 200 пожарных, авиация и спецтехника. Огонь дошел до населенных пунктов Дросопиги, Крионери и Агиос Стефанос. Хотя основной очаг удалось локализовать, отдельные участки до сих пор пылают.
На острове Эвбея ситуация критическая: пожар возле Писсоны вышел из-под контроля и движется в направлении Афрати. Несколько деревень остались без электроэнергии. Пострадали шесть пожарных.
На острове Китира огонь охватил большую территорию. Власти эвакуировали несколько поселков, а береговая охрана с помощью частных лодок спасла 139 человек с пляжа Лимнионас и безопасно доставила их в порт Капсали.
Пожары также продолжаются в Мессинии (район Политея) и на Крите (район Темения, Ханья). В некоторых местах пламя уничтожило дома.
По данным властей, несколько регионов остаются под угрозой пожаров, в частности Ионические острова, Западная Греция, Пелопоннес, Центральная Греция, Аттика, Эпир, Западная Македония (Флорина, Кастория, Козани), Восточная Македония и Фракия (Эврос), Фессалия (Магнезия, Лариса, Трикала), Южное Эгейское море (Родос) и Крит.
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