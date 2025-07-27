Сильные ливни на севере Китая: по меньшей мере двое погибших и тысячи эвакуированных

Сильные ливни обрушились на север и северо-восток Китая, в результате чего погибли по меньшей мере два человека и тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома. Больше всего пострадали Пекин и провинция Хэбэй, где зафиксированы рекордные объемы осадков, наводнения и оползни. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Два человека погибли и двое пропали без вести в провинции Хэбэй, сообщила государственная телекомпания CCTV в воскресенье утром. Ночью на Фупин в промышленном городе Баодин выпало рекордные 145 мм (5,7 дюйма) осадков в час - говорится в публикации.

Министерство водных ресурсов Китая опубликовало предупреждение о наводнениях, возникающих в результате малых и средних рек и горных потоков для 11 провинций и регионов, включая Пекин и соседний Хэбэй.

Они также "затронули многие деревни в столичном районе Миюнь, больше всего пострадал сельский городок Фэнцзяюй, а в некоторых деревнях было отключено электроэнергия и связь", сообщает CCTV.

Как сообщило в воскресенье Beijing News Radio, "более 3000 человек были эвакуированы из района".

По словам властей Пекина, "поток в водохранилище Миюнь увеличился, достигнув рекордного пика в 6550 кубических метров в секунду".

Напомним

Ранее УНН писал, что пекинское метеорологическое агентство объявило предупреждение об оползнях и селях для 10 районов города после сильных дождей. Более 46 000 человек пострадали, 4655 эвакуированы, а 13 рек превысили уровень предупреждения о наводнениях.