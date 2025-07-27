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Потужні зливи на півночі Китаю: щонайменше двоє загиблих та тисячі евакуйованих

Київ • УНН

 • 1064 перегляди

Північ Китаю, включаючи Пекін та провінцію Хебей, постраждала від потужних злив, що призвели до загибелі двох людей та евакуації тисяч мешканців. Зафіксовано рекордні опади, повені та зсуви, а також відключення електроенергії та зв'язку в деяких районах.

Потужні зливи на півночі Китаю: щонайменше двоє загиблих та тисячі евакуйованих

Потужні зливи накрили північ і північний схід Китаю, спричинивши загибель щонайменше двох людей і змусивши тисячі мешканців залишити свої домівки. Найбільше постраждали Пекін та провінція Хебей, де зафіксовано рекордні обсяги опадів, повені та зсуви. Про це пише УНН із посиланням на Reuters.

Двоє людей загинули та двоє зникли безвісти в провінції Хебей, повідомила державна телекомпанія CCTV у неділю вранці. Вночі на Фупін у промисловому місті Баодін випало рекордні 145 мм (5,7 дюйма) опадів на годину

- ідеться у публікації.

Міністерство водних ресурсів Китаю опублікувало попередження про повені, що виникають внаслідок малих та середніх річок і гірських потоків для 11 провінцій та регіонів, включаючи Пекін та сусідній Хебей.

Вони також "торкнулися багатьох сіл у столичному районі Міюнь, найбільше постраждало сільське містечко Фенцзяюй, а в деяких селах було відключено електроенергію та зв'язок", повідомляє CCTV.

Як повідомило в неділю Beijing News Radio, "понад 3000 людей було евакуйовано з району".

За словами влади Пекіна, "потік у водосховище Міюнь збільшився, досягнувши рекордного піка в 6550 кубічних метрів за секунду".

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що пекінське метеорологічне агентство оголосило попередження про зсуви та селі для 10 районів міста після сильних дощів. Понад 46 000 людей постраждали, 4655 евакуйовано, а 13 річок перевищили рівень попередження про повені.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини Світу
Reuters
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