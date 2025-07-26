Пекін оголосив попередження про геологічні катастрофи після інтенсивних дощів

У суботу Пекін оголосив попередження про геологічні катастрофи, включаючи зсуви та селі, після інтенсивних дощів напередодні, а шторми, що циркулюють на півночі Китаю, вдруге за рік спричинили дощі в сусідньому Баодіні, передає УНН із посиланням на Reuters.

Попередження Пекінського метеорологічного агентства для 10 з 16 районів міста з'явилося після того, як місцева влада також попередила про раптові повені в гірських районах.

За даними CCTV, дощ мав руйнівну силу, вплинувши на понад 46 000 людей і змусивши 4655 з них евакуюватися.

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Північний Китай за останні роки зазнав рекордних опадів, що наражає густонаселені міста, включаючи Пекін, на ризик повеней. Деякі вчені пов'язують підвищену кількість опадів на зазвичай посушливій півночі Китаю з глобальним потеплінням.

Міністерство водних ресурсів Китаю видало цільові попередження 11 провінціям і регіонам, включаючи Пекін і Хебей, про повені, що виникають внаслідок малих і середніх річок і потоків, що виходять з гір.

Попередження також мало на меті забезпечити безпеку водосховищ і мулових дамб під час повеней.

По всій країні сильні дощі призвели до того, що 13 річок, розкиданих по семи провінціях, перевищили рівень попередження про повені на цілих 1,4 м (4,6 фута), повідомляє CCTV, посилаючись на висновки міністерства, опубліковані в суботу вранці.

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Серед них одна притока річки Дахей у Внутрішній Монголії та інша річки Яньхе у Шеньсі зафіксували найбільші повені з початку ведення обліку.

Ці шторми є частиною ширшої картини екстремальних погодних явищ у Китаї, спричинених східноазійським мусоном, який спричинив збої у другій за величиною економіці світу.

В окремому бюлетені CCTV також повідомило, що два невеликі водосховища на північному сході провінції Цзілінь працюють вище межі паводкової зони, оскільки річки продовжують розливатися. Місцева влада почала активувати п'ять великих водосховищ, щоб допомогти зі скиданням паводкових вод.

Китайська влада ретельно стежить за екстремальними опадами та сильними повенями, оскільки вони кидають виклик старіючим протиповенним системам країни, загрожують переміщенням мільйонів людей та завдають шкоди сільськогосподарському сектору вартістю 2,8 трильйона доларів.