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Тропічний шторм спричинив смертельні повені у В'єтнамі, понад 3700 будинків затопило

Київ • УНН

 • 926 перегляди

Тропічний шторм Віфа спричинив сильні повені в центральній в'єтнамській провінції Нгеан, внаслідок чого загинуло щонайменше троє людей, ще одна зникла безвісти. Понад 3700 будинків затоплено, а 1600 гектарів рисових плантацій пошкоджено.

Тропічний шторм спричинив смертельні повені у В'єтнамі, понад 3700 будинків затопило

Сильні дощі, спричинені тропічним штормом Віфа, спричинили сильні повені в центральній в'єтнамській провінції Нгеан, в результаті чого загинуло щонайменше троє людей, а ще одна зникла безвісти, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

В'єтнам, маючи довгу берегову лінію, що виходить до Південнокитайського моря, схильний до тайфунів, які часто спричиняють смертельні повені та зсуви. Віфа — перший великий шторм, який обрушився на країну цього року.

Віфа обрушилася на берег В'єтнаму у вівторок, після того, як обрушилася на Гонконг та Китай, а також посилила мусонні дощі та повені на Філіппінах.

Одна з жертв була похована зсувом, а інша була змита сильною течією, повідомляє газета Kinh Te Moi Truong, посилаючись на інформацію Народного комітету Нгеан.

Понад 3700 будинків у провінції були затоплені паводковими водами, а ще 459 були пошкоджені сильними вітрами, повідомляє видання.

На фотографіях у державних ЗМІ видно, що будинки в селах провінції затоплені до дахів.

"Наш рис, наш одяг і наші гроші – все зникло", – сказав державному мовнику VTV Данг Тхі Нгок, місцевий потерпілий від повені. "У нас нічого не залишилося, окрім голих рук".

Зсуви й повені на півночі Пакистану: щонайменше троє загиблих, десятки зниклих22.07.25, 13:29 • 2752 перегляди

У повідомленні йдеться, що повінь також пошкодила 1600 гектарів рисових плантацій та 1290 гектарів товарних культур у провінції.

Урядове агентство метеорологічних прогнозів повідомило, що у четвер і п’ятницю очікуються сильні дощі, які сягатимуть 250 міліметрів, і можуть тривати до суботи в кількох районах північного В’єтнаму, що потенційно може спричинити нові повені.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Новини Світу
В'єтнам
Південнокитайське море
Філіппіни
Гонконг
Китай
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