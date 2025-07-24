Тропічний шторм спричинив смертельні повені у В'єтнамі, понад 3700 будинків затопило

Сильні дощі, спричинені тропічним штормом Віфа, спричинили сильні повені в центральній в'єтнамській провінції Нгеан, в результаті чого загинуло щонайменше троє людей, а ще одна зникла безвісти, передає УНН із посиланням на Reuters.

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В'єтнам, маючи довгу берегову лінію, що виходить до Південнокитайського моря, схильний до тайфунів, які часто спричиняють смертельні повені та зсуви. Віфа — перший великий шторм, який обрушився на країну цього року.

Віфа обрушилася на берег В'єтнаму у вівторок, після того, як обрушилася на Гонконг та Китай, а також посилила мусонні дощі та повені на Філіппінах.

Одна з жертв була похована зсувом, а інша була змита сильною течією, повідомляє газета Kinh Te Moi Truong, посилаючись на інформацію Народного комітету Нгеан.

Понад 3700 будинків у провінції були затоплені паводковими водами, а ще 459 були пошкоджені сильними вітрами, повідомляє видання.

На фотографіях у державних ЗМІ видно, що будинки в селах провінції затоплені до дахів.

"Наш рис, наш одяг і наші гроші – все зникло", – сказав державному мовнику VTV Данг Тхі Нгок, місцевий потерпілий від повені. "У нас нічого не залишилося, окрім голих рук".

Зсуви й повені на півночі Пакистану: щонайменше троє загиблих, десятки зниклих

У повідомленні йдеться, що повінь також пошкодила 1600 гектарів рисових плантацій та 1290 гектарів товарних культур у провінції.

Урядове агентство метеорологічних прогнозів повідомило, що у четвер і п’ятницю очікуються сильні дощі, які сягатимуть 250 міліметрів, і можуть тривати до суботи в кількох районах північного В’єтнаму, що потенційно може спричинити нові повені.