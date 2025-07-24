Тропический шторм вызвал смертельные наводнения во Вьетнаме, более 3700 домов затоплено

Сильные дожди, вызванные тропическим штормом Вифа, привели к сильным наводнениям в центральной вьетнамской провинции Нгеан, в результате чего погибли по меньшей мере три человека, а еще один пропал без вести, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Вьетнам, имея длинную береговую линию, выходящую к Южно-Китайскому морю, подвержен тайфунам, которые часто вызывают смертельные наводнения и оползни. Вифа — первый крупный шторм, обрушившийся на страну в этом году.

Вифа обрушилась на берег Вьетнама во вторник, после того как обрушилась на Гонконг и Китай, а также усилила муссонные дожди и наводнения на Филиппинах.

Одна из жертв была похоронена оползнем, а другая была смыта сильным течением, сообщает газета Kinh Te Moi Truong, ссылаясь на информацию Народного комитета Нгеан.

Более 3700 домов в провинции были затоплены паводковыми водами, а еще 459 были повреждены сильными ветрами, сообщает издание.

На фотографиях в государственных СМИ видно, что дома в деревнях провинции затоплены до крыш.

"Наш рис, наша одежда и наши деньги – все исчезло", – сказал государственному вещателю VTV Данг Тхи Нгок, местный пострадавший от наводнения. "У нас ничего не осталось, кроме голых рук".

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В сообщении говорится, что наводнение также повредило 1600 гектаров рисовых плантаций и 1290 гектаров товарных культур в провинции.

Правительственное агентство метеорологических прогнозов сообщило, что в четверг и пятницу ожидаются сильные дожди, достигающие 250 миллиметров, и могут продолжаться до субботы в нескольких районах северного Вьетнама, что потенциально может вызвать новые наводнения.