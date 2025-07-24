Тропический шторм вызвал смертельные наводнения во Вьетнаме, более 3700 домов затоплено

$41.770.00
48.980.12
ukenru
Гигантские стаи саранчи заполонили юг Украины: экологи назвали причины и угрозы
Эксклюзив
11:10 • 32608 просмотра
Гигантские стаи саранчи заполонили юг Украины: экологи назвали причины и угрозы
11:05 • 27025 просмотра
НБУ сохранил ключевую ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
08:34 • 53267 просмотра
Политолог о переговорах в Стамбуле: Трамп должен "считать" их как издевательство над собой
24 июля, 07:16 • 50475 просмотра
ЕС призвал Китай надавить на путина для прекращения войны рф против Украины
23 июля, 20:24 • 63444 просмотра
"Государство не будет мешать тем, кто работает честно": правительство утвердило мораторий на проверки бизнеса
23 июля, 20:09 • 88921 просмотра
Пентагон и Госдеп США одобрили продажу Украине военной помощи на 322 млн долларов
23 июля, 20:05 • 63861 просмотра
Самому младшему – 27 лет, самому старшему – 66 лет. Часть была в неволе более 3 лет: детали освобождения из плена защитников Украины
23 июля, 19:49 • 49539 просмотра
Более 1,2 тыс. человек примут участие в обмене между Украиной и рф – Умеров
23 июля, 16:26 • 73771 просмотра
Все нормы для независимости антикоррупционных институций будут: Зеленский предложит Раде законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка"
Эксклюзив
23 июля, 16:25 • 150991 просмотра
Mirage-2000: инцидент без пострадавших и проверка системы на прочность – украинская авиация действует слаженно
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
3.5м/с
36%
748мм
Популярные новости
Вражеская атака разрушила 9-этажку в Одессе, есть угроза обрушения24 июля, 04:30 • 73313 просмотра
Уже 7 пострадавших от ракетной атаки рф на Черкассы: показали последствия24 июля, 05:36 • 23199 просмотра
Киевская область вводит дифференцированный сигнал воздушной тревоги: что это значит24 июля, 06:39 • 14732 просмотра
Имитация борьбы за пациентов: как нардеп Кузьминых превратил подкомитет по фармации в инструмент лоббизма олигархов24 июля, 06:41 • 77090 просмотра
Минэнерго: враг массированно атаковал ТЭС08:03 • 50479 просмотра
публикации
Гигантские стаи саранчи заполонили юг Украины: экологи назвали причины и угрозы
Эксклюзив
11:10 • 32613 просмотра
Имитация борьбы за пациентов: как нардеп Кузьминых превратил подкомитет по фармации в инструмент лоббизма олигархов24 июля, 06:41 • 77171 просмотра
Mirage-2000: инцидент без пострадавших и проверка системы на прочность – украинская авиация действует слаженно
Эксклюзив
23 июля, 16:25 • 150998 просмотра
Инструмент сохранения бизнеса: юристы о преимуществах превентивной реструктуризации для компаний и банков
Эксклюзив
23 июля, 10:37 • 233526 просмотра
Третий раунд переговоров в Стамбуле: каковы главные цели и чего стоит ожидать23 июля, 06:28 • 289564 просмотра
Актуальные люди
Игорь Терехов
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Венгрия
Германия
Реклама
УНН Lite
Брюс Уиллис не может говорить, читать и ходить из-за ухудшения состояния – СМИ22 июля, 16:54 • 172498 просмотра
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 291468 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 376196 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 380989 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 370140 просмотра
Актуальное
Су-34
Facebook
ТикТок
Instagram
Евро

Тропический шторм вызвал смертельные наводнения во Вьетнаме, более 3700 домов затоплено

Киев • УНН

 • 652 просмотра

Тропический шторм Вифа вызвал сильные наводнения в центральной вьетнамской провинции Нгеан, в результате чего погибли по меньшей мере три человека, еще один пропал без вести. Более 3700 домов затоплено, а 1600 гектаров рисовых плантаций повреждены.

Тропический шторм вызвал смертельные наводнения во Вьетнаме, более 3700 домов затоплено

Сильные дожди, вызванные тропическим штормом Вифа, привели к сильным наводнениям в центральной вьетнамской провинции Нгеан, в результате чего погибли по меньшей мере три человека, а еще один пропал без вести, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Вьетнам, имея длинную береговую линию, выходящую к Южно-Китайскому морю, подвержен тайфунам, которые часто вызывают смертельные наводнения и оползни. Вифа — первый крупный шторм, обрушившийся на страну в этом году.

Вифа обрушилась на берег Вьетнама во вторник, после того как обрушилась на Гонконг и Китай, а также усилила муссонные дожди и наводнения на Филиппинах.

Одна из жертв была похоронена оползнем, а другая была смыта сильным течением, сообщает газета Kinh Te Moi Truong, ссылаясь на информацию Народного комитета Нгеан.

Более 3700 домов в провинции были затоплены паводковыми водами, а еще 459 были повреждены сильными ветрами, сообщает издание.

На фотографиях в государственных СМИ видно, что дома в деревнях провинции затоплены до крыш.

"Наш рис, наша одежда и наши деньги – все исчезло", – сказал государственному вещателю VTV Данг Тхи Нгок, местный пострадавший от наводнения. "У нас ничего не осталось, кроме голых рук".

Оползни и наводнения на севере Пакистана: по меньшей мере трое погибших, десятки пропавших без вести22.07.25, 13:29 • 2752 просмотра

В сообщении говорится, что наводнение также повредило 1600 гектаров рисовых плантаций и 1290 гектаров товарных культур в провинции.

Правительственное агентство метеорологических прогнозов сообщило, что в четверг и пятницу ожидаются сильные дожди, достигающие 250 миллиметров, и могут продолжаться до субботы в нескольких районах северного Вьетнама, что потенциально может вызвать новые наводнения.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Новости Мира
Вьетнам
Южно-Китайское море
Филиппины
Гонконг
Китай
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9