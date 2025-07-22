Оползни и наводнения на севере Пакистана: по меньшей мере трое погибших, десятки пропавших без вести

$41.820.07
48.790.18
ukenru
Офис Генерального прокурора и СБУ выявили новые факты утечки из НАБУ информации с ограниченным доступом
08:08 • 13260 просмотра
Офис Генерального прокурора и СБУ выявили новые факты утечки из НАБУ информации с ограниченным доступом
07:27 • 31942 просмотра
На оборону нужно $120 млрд в следующем году, половину планируют получить при поддержке союзников - Шмыгаль
06:19 • 55924 просмотра
"Хамрун Спартанс"- "Динамо": киевляне стартуют в Лиге чемпионов
Эксклюзив
06:15 • 30966 просмотра
Агенты рф в НАБУ: такое случается, когда структура работает бесконтрольно – эксперт
05:56 • 39729 просмотра
Мораторий на проверки бизнеса: что предусматривает утвержденное Зеленским решение СНБО
Эксклюзив
05:30 • 27785 просмотра
Необходимо дать надлежащую оценку процессу отбора сотрудников НАБУ – юрист
21 июля, 17:47 • 41135 просмотра
Встреча Украины и рф в Турции планируется на среду - Зеленский
Эксклюзив
21 июля, 15:11 • 139406 просмотра
"Небо ошибок не прощает". Почему Украина рискует потерять боевой потенциал вертолетов Ми-8?
Эксклюзив
21 июля, 14:45 • 64690 просмотра
Сколько фруктов и ягод можно употреблять ежедневно и есть ли противопоказания - объясняет нутрициолог
Эксклюзив
21 июля, 14:09 • 94297 просмотра
В Раде предлагают предоставить самолетостроительным предприятиям льготы в рамках Defence City для сохранения потенциала
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
3м/с
47%
743мм
Популярные новости
Нидерланды внесут значительный вклад в поставки Украине Patriot - министр обороны22 июля, 00:40 • 38447 просмотра
Двое киевлян поджигали дома семей военных по заказу спецслужб РФ: подробности от Нацполиции22 июля, 01:01 • 42198 просмотра
Украинские военные показали эффектное уничтожение оккупантов и вражеской техники на Харьковщине22 июля, 01:23 • 36758 просмотра
Атака на Одессу: мэр города рассказал о последствиях вражеских дроновых ударов22 июля, 01:47 • 35126 просмотра
Иран заявляет о готовности к ядерным переговорам с США, но есть условие22 июля, 02:11 • 39140 просмотра
публикации
Еще один "влиятельный": после Христенко правоохранители должны обратить внимание на нардепа Кузьминых07:18 • 33862 просмотра
Поддержка во время войны: как государство выдает гранты и реструктуризирует долги бизнеса06:46 • 35089 просмотра
"Хамрун Спартанс"- "Динамо": киевляне стартуют в Лиге чемпионов06:19 • 55872 просмотра
Громкие заявления вместо действий: глава АРМА Дума игнорирует внутренние проверки на фоне уголовного дела21 июля, 15:24 • 104385 просмотра
"Небо ошибок не прощает". Почему Украина рискует потерять боевой потенциал вертолетов Ми-8?
Эксклюзив
21 июля, 15:11 • 139374 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Игорь Коломойский
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Китай
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 136992 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 230902 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 245941 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 241847 просмотра
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского17 июля, 13:55 • 241252 просмотра
Актуальное
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Truth Social
Серия Airbus A320
Dragon 2

Оползни и наводнения на севере Пакистана: по меньшей мере трое погибших, десятки пропавших без вести

Киев • УНН

 • 114 просмотра

На севере Пакистана в округе Диамер в результате муссонных дождей погибли три человека, более 15 пропали без вести. Стихия разрушила десятки домов, инфраструктурных объектов и заблокировала ключевые трассы.

Оползни и наводнения на севере Пакистана: по меньшей мере трое погибших, десятки пропавших без вести

По меньшей мере три человека погибли и более 15 пропали без вести в результате мощных оползней и наводнений, вызванных муссонными дождями в округе Диамер на севере Пакистана. Стихия разрушила десятки домов и инфраструктурных объектов и заблокировала ключевые трассы, пишет УНН со ссылкой на Aljazeera.

В понедельник более восьми транспортных средств затонуло в результате сильных дождей, вызвавших оползень на шоссе в округе Диамер города Гилгит-Балтистан. Три тела погибших были найдены, а более 15 до сих пор считаются пропавшими без вести

- сообщил во вторник AFP Абдул Хамид, офицер полиции округа Диамер.

По данным местных чиновников, "продолжаются спасательные операции по поиску 15 пропавших без вести".

"Спасательная операция была возобновлена сегодня в 6:00 утра 01:00 по Гринвичу", – добавил Хамид.

"Спасатели также эвакуировали четырех раненых, один из которых находится в критическом состоянии", – сказал Файзулла Фарак, представитель правительства провинции, подтвердив AFP информацию о трех погибших.

"Сотни туристов, оказавшихся в ловушке, с тех пор были доставлены в безопасное место, правительственные группы расчистили завалы и сопроводили их с горной дороги, а местные жители предоставили экстренное убежище и помощь", – добавил Фарак.

Наводнения вызвали масштабные разрушения

Ливни в регионе, произошедшие в понедельник, разрушили около 50 домов, четыре моста, отель и школу. Также пострадали основные транспортные артерии, а средства связи получили серьезные повреждения.

Представительница агентства в комментарии AFP отметила, что обычно наибольшее количество смертей от ливней фиксируется в августе.

"Такие показатели погибших обычно наблюдаются в августе, но в этом году последствия были поразительно другими", – сказала она.

Национальная метеослужба страны предупреждает о высоком риске новых ливней и внезапных наводнений в северных и восточных провинциях, а также о вероятности оползней.

Хотя дожди являются обычной составляющей климата Южной Азии, важной для орошения и водоснабжения, их разрушительная сила возрастает из-за стремительной урбанизации, некачественной дренажной инфраструктуры и более частых климатических аномалий.

Пакистан до сих пор оправляется от катастрофических наводнений 2022 года, которые затронули треть страны и более 33 миллионов ее жителей. Тогда погибли около 1700 человек, а значительная часть урожая была уничтожена.

В Китае сильные дожди привели к гибели двух человек и исчезновению еще десяти22.07.25, 12:44 • 914 просмотров

С конца июня в стране более 200 погибших из-за наводнений

Стихийные бедствия, вызванные муссонными дождями, охватили и другие регионы Пакистана. С 26 июня по всей стране погибло по меньшей мере 221 человек.

Как сообщило во вторник Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий, среди погибших – "104 ребенка и 40 женщин", еще более 500 человек получили ранения.

Особенно трагическим оказалось середина июня для провинции Пенджаб, граничащей с Индией: там за одни сутки в результате мощных ливней погибли по меньшей мере 65 человек, еще около 300 пострадали.

В конце месяца в другой северной провинции 13 туристов стали жертвами внезапного наводнения, когда пытались спастись, поднявшись на берег реки.

Среди погибших – и путешественники из других частей страны, которые посещали Гилгит-Балтистан - курортный регион в пакистанском Кашмире, известный своими горными ландшафтами, плодородными долинами и прозрачными озерами.

Наводнение в Непале унесло жизни 9 человек, более 20 пропали без вести10.07.25, 10:12 • 1695 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

Новости Мира
Непал
Индия
Пакистан
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9