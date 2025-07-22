Оползни и наводнения на севере Пакистана: по меньшей мере трое погибших, десятки пропавших без вести

По меньшей мере три человека погибли и более 15 пропали без вести в результате мощных оползней и наводнений, вызванных муссонными дождями в округе Диамер на севере Пакистана. Стихия разрушила десятки домов и инфраструктурных объектов и заблокировала ключевые трассы, пишет УНН со ссылкой на Aljazeera.

В понедельник более восьми транспортных средств затонуло в результате сильных дождей, вызвавших оползень на шоссе в округе Диамер города Гилгит-Балтистан. Три тела погибших были найдены, а более 15 до сих пор считаются пропавшими без вести - сообщил во вторник AFP Абдул Хамид, офицер полиции округа Диамер.

По данным местных чиновников, "продолжаются спасательные операции по поиску 15 пропавших без вести".

"Спасательная операция была возобновлена сегодня в 6:00 утра 01:00 по Гринвичу", – добавил Хамид.

"Спасатели также эвакуировали четырех раненых, один из которых находится в критическом состоянии", – сказал Файзулла Фарак, представитель правительства провинции, подтвердив AFP информацию о трех погибших.

"Сотни туристов, оказавшихся в ловушке, с тех пор были доставлены в безопасное место, правительственные группы расчистили завалы и сопроводили их с горной дороги, а местные жители предоставили экстренное убежище и помощь", – добавил Фарак.

Наводнения вызвали масштабные разрушения

Ливни в регионе, произошедшие в понедельник, разрушили около 50 домов, четыре моста, отель и школу. Также пострадали основные транспортные артерии, а средства связи получили серьезные повреждения.

Представительница агентства в комментарии AFP отметила, что обычно наибольшее количество смертей от ливней фиксируется в августе.

"Такие показатели погибших обычно наблюдаются в августе, но в этом году последствия были поразительно другими", – сказала она.

Национальная метеослужба страны предупреждает о высоком риске новых ливней и внезапных наводнений в северных и восточных провинциях, а также о вероятности оползней.

Хотя дожди являются обычной составляющей климата Южной Азии, важной для орошения и водоснабжения, их разрушительная сила возрастает из-за стремительной урбанизации, некачественной дренажной инфраструктуры и более частых климатических аномалий.

Пакистан до сих пор оправляется от катастрофических наводнений 2022 года, которые затронули треть страны и более 33 миллионов ее жителей. Тогда погибли около 1700 человек, а значительная часть урожая была уничтожена.

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С конца июня в стране более 200 погибших из-за наводнений

Стихийные бедствия, вызванные муссонными дождями, охватили и другие регионы Пакистана. С 26 июня по всей стране погибло по меньшей мере 221 человек.

Как сообщило во вторник Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий, среди погибших – "104 ребенка и 40 женщин", еще более 500 человек получили ранения.

Особенно трагическим оказалось середина июня для провинции Пенджаб, граничащей с Индией: там за одни сутки в результате мощных ливней погибли по меньшей мере 65 человек, еще около 300 пострадали.

В конце месяца в другой северной провинции 13 туристов стали жертвами внезапного наводнения, когда пытались спастись, поднявшись на берег реки.

Среди погибших – и путешественники из других частей страны, которые посещали Гилгит-Балтистан - курортный регион в пакистанском Кашмире, известный своими горными ландшафтами, плодородными долинами и прозрачными озерами.

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