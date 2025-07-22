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Зсуви й повені на півночі Пакистану: щонайменше троє загиблих, десятки зниклих

Київ • УНН

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На півночі Пакистану в окрузі Діамер внаслідок мусонних дощів загинуло троє людей, понад 15 зникли безвісти. Стихія зруйнувала десятки будинків, інфраструктурних об'єктів та заблокувала ключові траси.

Зсуви й повені на півночі Пакистану: щонайменше троє загиблих, десятки зниклих

Щонайменше троє людей загинули та понад 15 зникли безвісти внаслідок потужних зсувів і повеней, спричинених мусонними дощами в окрузі Діамер на півночі Пакистану. Стихія зруйнувала десятки будинків та інфраструктурних об’єктів та заблокувала ключові траси, пише УНН із посиланням на Aljazeera.

У понеділок понад вісім транспортних засобів затонуло внаслідок сильних дощів, що спричинили зсув на шосе в окрузі Діамер міста Гілгіт-Балтистан. Три тіла загиблих було знайдено, а понад 15 досі вважаються зниклими безвісти

- повідомив у вівторок AFP Абдул Хамід, офіцер поліції округу Діамер.

За даними місцевих посадовців, "продовжуються рятувальні операції з пошуку 15 зниклих безвісти".

"Рятувальну операцію було відновлено сьогодні о 6:00 ранку 01:00 за Гринвічем", – додав Хамід.

"Рятувальники також евакуювали чотирьох поранених, один з яких перебуває у критичному стані", – сказав Файзулла Фарак, речник уряду провінції, підтвердивши AFP інформацію про трьох загиблих.

"Сотні туристів, що опинилися в пастці, з того часу були доставлені в безпечне місце, урядові групи розчистили завали та супроводили їх з гірської дороги, а місцеві жителі надали екстрене укриття та допомогу", – додав Фарак.

Повені спричинили масштабні руйнування

Зливи в регіоні, що сталися в понеділок, зруйнували близько 50 будинків, чотири мости, готель та школу. Також постраждали основні транспортні артерії, а засоби зв’язку зазнали серйозних пошкоджень.

Речниця агентства в коментарі AFP зазначила, що зазвичай найбільше смертей від злив фіксується у серпні.

"Такі показники загиблих зазвичай спостерігаються в серпні, але цього року наслідки були разюче іншими", – сказала вона.

Національна метеослужба країни попереджає про високий ризик нових злив і раптових повеней у північних та східних провінціях, а також про ймовірність зсувів.

Хоч дощі є звичною складовою клімату Південної Азії, важливою для зрошення та водопостачання, їхня руйнівна сила зростає через стрімку урбанізацію, неякісну дренажну інфраструктуру та частіші кліматичні аномалії.

Пакистан і досі оговтується від катастрофічних повеней 2022 року, які зачепили третину країни та понад 33 мільйони її мешканців. Тоді загинули близько 1700 людей, а значна частина врожаю була знищена.

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З кінця червня у країні понад 200 загиблих через повені

Стихійні лиха, спричинені мусонними дощами, охопили й інші регіони Пакистану. З 26 червня по всій країні загинула щонайменше 221 людина.

Як повідомило у вівторок Національне управління з ліквідації наслідків стихійних лих, серед загиблих – "104 дитини та 40 жінок", ще понад 500 осіб зазнали поранень.

Особливо трагічним виявився середина червня для провінції Пенджаб, яка межує з Індією: там за одну добу внаслідок потужних злив загинули щонайменше 65 людей, ще близько 300 постраждали.

Наприкінці місяця в іншій північній провінції 13 туристів стали жертвами раптової повені, коли намагалися врятуватися, піднявшись на берег річки.

Серед загиблих – і мандрівники з інших частин країни, які відвідували Гілгіт-Балтистан - курортний регіон у пакистанському Кашмірі, відомий своїми гірськими ландшафтами, родючими долинами та прозорими озерами.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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