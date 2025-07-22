Зсуви й повені на півночі Пакистану: щонайменше троє загиблих, десятки зниклих
Київ • УНН
На півночі Пакистану в окрузі Діамер внаслідок мусонних дощів загинуло троє людей, понад 15 зникли безвісти. Стихія зруйнувала десятки будинків, інфраструктурних об'єктів та заблокувала ключові траси.
Щонайменше троє людей загинули та понад 15 зникли безвісти внаслідок потужних зсувів і повеней, спричинених мусонними дощами в окрузі Діамер на півночі Пакистану. Стихія зруйнувала десятки будинків та інфраструктурних об’єктів та заблокувала ключові траси, пише УНН із посиланням на Aljazeera.
У понеділок понад вісім транспортних засобів затонуло внаслідок сильних дощів, що спричинили зсув на шосе в окрузі Діамер міста Гілгіт-Балтистан. Три тіла загиблих було знайдено, а понад 15 досі вважаються зниклими безвісти
За даними місцевих посадовців, "продовжуються рятувальні операції з пошуку 15 зниклих безвісти".
"Рятувальну операцію було відновлено сьогодні о 6:00 ранку 01:00 за Гринвічем", – додав Хамід.
"Рятувальники також евакуювали чотирьох поранених, один з яких перебуває у критичному стані", – сказав Файзулла Фарак, речник уряду провінції, підтвердивши AFP інформацію про трьох загиблих.
"Сотні туристів, що опинилися в пастці, з того часу були доставлені в безпечне місце, урядові групи розчистили завали та супроводили їх з гірської дороги, а місцеві жителі надали екстрене укриття та допомогу", – додав Фарак.
Повені спричинили масштабні руйнування
Зливи в регіоні, що сталися в понеділок, зруйнували близько 50 будинків, чотири мости, готель та школу. Також постраждали основні транспортні артерії, а засоби зв’язку зазнали серйозних пошкоджень.
Речниця агентства в коментарі AFP зазначила, що зазвичай найбільше смертей від злив фіксується у серпні.
"Такі показники загиблих зазвичай спостерігаються в серпні, але цього року наслідки були разюче іншими", – сказала вона.
Національна метеослужба країни попереджає про високий ризик нових злив і раптових повеней у північних та східних провінціях, а також про ймовірність зсувів.
Хоч дощі є звичною складовою клімату Південної Азії, важливою для зрошення та водопостачання, їхня руйнівна сила зростає через стрімку урбанізацію, неякісну дренажну інфраструктуру та частіші кліматичні аномалії.
Пакистан і досі оговтується від катастрофічних повеней 2022 року, які зачепили третину країни та понад 33 мільйони її мешканців. Тоді загинули близько 1700 людей, а значна частина врожаю була знищена.
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З кінця червня у країні понад 200 загиблих через повені
Стихійні лиха, спричинені мусонними дощами, охопили й інші регіони Пакистану. З 26 червня по всій країні загинула щонайменше 221 людина.
Як повідомило у вівторок Національне управління з ліквідації наслідків стихійних лих, серед загиблих – "104 дитини та 40 жінок", ще понад 500 осіб зазнали поранень.
Особливо трагічним виявився середина червня для провінції Пенджаб, яка межує з Індією: там за одну добу внаслідок потужних злив загинули щонайменше 65 людей, ще близько 300 постраждали.
Наприкінці місяця в іншій північній провінції 13 туристів стали жертвами раптової повені, коли намагалися врятуватися, піднявшись на берег річки.
Серед загиблих – і мандрівники з інших частин країни, які відвідували Гілгіт-Балтистан - курортний регіон у пакистанському Кашмірі, відомий своїми гірськими ландшафтами, родючими долинами та прозорими озерами.
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