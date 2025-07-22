У Китаї сильні дощі спричинили загибель двох людей і зникнення ще десяти

Сильні зливи в східній китайській провінції Шаньдун призвели до загибелі двох осіб та зникнення безвісти ще десяти, повідомила місцева влада у вівторок. Усього за п’ять годин у районі Лайу міста Цзінань випала кількість опадів, еквівалентна піврічній нормі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Зафіксовано максимум 364 міліметри опадів (14,3 дюйма) з півночі до 5 ранку за місцевим часом. Це становить майже половину річної середньої норми для Цзіаняна, яка дорівнює 733 міліметри (28,9 дюйма).

У гірських селах Шівуцзи та Чжуцзяюй поблизу Цзінаня виникли раптові повені, які зруйнували або пошкодили 19 будинків. Рятувальні операції тривають, влада мобілізує всі ресурси для пошуку зниклих безвісти.

Ця злива є частиною ширшої тенденції екстремальних погодних умов по всьому Китаю, викликаних східноазійським мусоном, що серйозно впливає на другу за величиною економіку світу.

Південні регіони країни також потерпають від сильних дощів після того, як у неділю тайфун Віпха обрушився на Гонконг.

Метеорологи пов’язують подібні екстремальні опади й сильні повені зі змінами клімату. Вони становлять дедалі більшу загрозу, перевантажуючи застарілі гідротехнічні споруди, змушуючи мільйони людей залишати свої домівки та завдаючи серйозної шкоди аграрному сектору, вартість якого становить 2,8 трильйона доларів.

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