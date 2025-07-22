В Китае сильные дожди привели к гибели двух человек и исчезновению еще десяти

Сильные ливни в восточной китайской провинции Шаньдун привели к гибели двух человек и исчезновению без вести еще десяти, сообщила местная власть во вторник. Всего за пять часов в районе Лайу города Цзинань выпало количество осадков, эквивалентное полугодовой норме. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Зафиксировано максимум 364 миллиметра осадков (14,3 дюйма) с полуночи до 5 утра по местному времени. Это составляет почти половину годовой средней нормы для Цзяньяна, которая равна 733 миллиметрам (28,9 дюйма).

В горных селах Шивуцзы и Чжуцзяюй вблизи Цзинаня возникли внезапные наводнения, которые разрушили или повредили 19 домов. Спасательные операции продолжаются, власти мобилизуют все ресурсы для поиска пропавших без вести.

Этот ливень является частью более широкой тенденции экстремальных погодных условий по всему Китаю, вызванных восточноазиатским муссоном, что серьезно влияет на вторую по величине экономику мира.

Южные регионы страны также страдают от сильных дождей после того, как в воскресенье тайфун Випха обрушился на Гонконг.

Метеорологи связывают подобные экстремальные осадки и сильные наводнения с изменениями климата. Они представляют все большую угрозу, перегружая устаревшие гидротехнические сооружения, заставляя миллионы людей покидать свои дома и нанося серьезный ущерб аграрному сектору, стоимость которого составляет 2,8 триллиона долларов.

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