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В Южной Корее ослабли ливни после рекордных дождей, 18 погибших

Киев • УНН

 • 978 просмотра

В Южной Корее ливни ослабли после нескольких дней наводнений и оползней, приведших к гибели по меньшей мере 18 человек. В Капхёне зафиксировано рекордное суточное количество осадков, превысившее предыдущий национальный рекорд.

В Южной Корее ослабли ливни после рекордных дождей, 18 погибших

Сильные ливни в Южной Корее несколько ослабли в понедельник после нескольких дней проливных дождей, которые вызвали наводнения и оползни, в результате чего погибло по меньшей мере 18 человек, сообщило Министерство внутренних дел и безопасности страны, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По состоянию на вечер воскресенья, по данным министерства, девять человек считались пропавшими без вести.

В Капхёне, расположенном примерно в 62 километрах к северо-востоку от столицы Сеула, некоторые жители вспоминают, как чудом избежали наводнения после того, как в воскресенье за 17 часов выпало 173 миллиметра осадков.

Капхён вошел в число мест, где за один день выпало рекордное количество осадков и побил предыдущий национальный рекорд суточного количества осадков 156,3 мм, установленный 30 сентября 1998 года.

"Земля просто ушла у меня из-под ног, и вода дошла до шеи. К счастью, рядом оказалась железная труба", - сказал Ан Кён-бан, владелец ресторана, который был почти полностью разрушен.

По данным министерства, по состоянию на воскресенье два человека погибли и четверо пропали без вести после того, как оползень накрыл дома вокруг Капхёна, а наводнения смыли транспортные средства.

По данным Министерства внутренних дел, по всей Южной Корее дожди нанесли ущерб 1999 государственным домам и 2238 частным объектам, включая фермы.

После того, как дожди прекратились, национальное метеорологическое агентство объявило общенациональное предупреждение о сильной жаре.

В Южной Корее в результате сильных дождей по меньшей мере 10 человек погибли, девять пропали без вести20.07.25, 10:07 • 3510 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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