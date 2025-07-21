У Південній Кореї послабилися зливи після рекордних дощів, 18 загиблих

Потужні зливи у Південній Кореї дещо послабилися у понеділок після кількох днів зливових дощів, які викликали повені та зсуви, внаслідок чого загинуло щонайменше 18 людей, повідомило Міністерство внутрішніх справ та безпеки країни, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Станом на вечір неділі, за даними міністерства, дев'ять людей вважалися зниклими безвісти.

У Капхьоні, розташованому приблизно за 62 кілометри на північний схід від столиці Сеула, деякі жителі згадують, як дивом уникли повені після того, як у неділю за 17 годин випало 173 міліметри опадів.

Капхьон увійшов до місць, де за один день випала рекордна кількість опадів і побив попередній національний рекорд добової кількості опадів 156,3 мм, встановлений 30 вересня 1998 року.

"Земля просто пішла в мене з-під ніг, і вода дійшла до шиї. На щастя, поруч виявилася залізна труба", - сказав Ан Кьон-бан, власник ресторану, який був майже повністю зруйнований.

За даними міністерства, станом на неділю двоє людей загинули і четверо зникли безвісти після того, як зсув накрив будинки навколо Капхьона, а повені змили транспортні засоби.

За даними Міністерства внутрішніх справ, по всій Південній Кореї дощі завдали збитків 1999 державним будинкам та 2238 приватним об'єктам, включаючи ферми.

Після того, як дощі припинилися, національне метеорологічне агентство оголосило загальнонаціональне попередження про сильну спеку.

У Південній Кореї внаслідок сильних дощів щонайменше 10 людей загинули, дев’ять пропали безвісти