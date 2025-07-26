Пекин объявил предупреждение о геологических катастрофах после интенсивных дождей

В субботу Пекин объявил предупреждение о геологических катастрофах, включая оползни и сели, после интенсивных дождей накануне, а штормы, циркулирующие на севере Китая, во второй раз за год вызвали дожди в соседнем Баодине, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Предупреждение Пекинского метеорологического агентства для 10 из 16 районов города появилось после того, как местные власти также предупредили о внезапных наводнениях в горных районах.

По данным CCTV, дождь имел разрушительную силу, затронув более 46 000 человек и вынудив 4655 из них эвакуироваться.

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Северный Китай в последние годы испытал рекордные осадки, что подвергает густонаселенные города, включая Пекин, риску наводнений. Некоторые ученые связывают повышенное количество осадков на обычно засушливом севере Китая с глобальным потеплением.

Министерство водных ресурсов Китая выпустило целевые предупреждения 11 провинциям и регионам, включая Пекин и Хэбэй, о наводнениях, возникающих в результате малых и средних рек и потоков, выходящих из гор.

Предупреждение также имело целью обеспечить безопасность водохранилищ и иловых дамб во время наводнений.

По всей стране сильные дожди привели к тому, что 13 рек, разбросанных по семи провинциям, превысили уровень предупреждения о наводнениях на целых 1,4 м (4,6 фута), сообщает CCTV, ссылаясь на выводы министерства, опубликованные в субботу утром.

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Среди них один приток реки Дахэй во Внутренней Монголии и другой реки Яньхэ в Шэньси зафиксировали самые большие наводнения с начала ведения учета.

Эти штормы являются частью более широкой картины экстремальных погодных явлений в Китае, вызванных восточноазиатским муссоном, который вызвал сбои во второй по величине экономике мира.

В отдельном бюллетене CCTV также сообщило, что два небольших водохранилища на северо-востоке провинции Цзилинь работают выше предела паводковой зоны, поскольку реки продолжают разливаться. Местные власти начали активировать пять крупных водохранилищ, чтобы помочь со сбросом паводковых вод.

Китайские власти тщательно следят за экстремальными осадками и сильными наводнениями, поскольку они бросают вызов стареющим противопаводковым системам страны, угрожают перемещением миллионов людей и наносят ущерб сельскохозяйственному сектору стоимостью 2,8 триллиона долларов.