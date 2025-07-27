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Греція бореться з п'ятьма великими лісовими пожежами, поблизу Афін проводиться евакуація населення

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Греція зіткнулася з п'ятьма масштабними лісовими пожежами, що охопили кілька регіонів, включаючи Аттику, де оголошено евакуацію. Через сильну спеку та вітер полум'я стрімко поширюється, спричиняючи поранення пожежників, знищення майна та лісових масивів.

Греція бореться з п'ятьма великими лісовими пожежами, поблизу Афін проводиться евакуація населення

Греція бореться з п’ятьма масштабними лісовими пожежами, які охопили кілька регіонів країни. Найскладніша ситуація — в Аттиці, за 30 км на північ від Афін, де влада оголосила евакуацію. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Через сильну спеку та поривчастий вітер полум’я стрімко поширюється. Прогнозується, що температура повітря в неділю сягне 44°C, а екстремальні погодні умови зберігатимуться протягом більшої частини вихідних.

Греція вже звернулася до Європейського Союзу з проханням про надання екстреної допомоги для приборкання вогню.

У нас є поранені пожежники, життя людей опинилося під загрозою, майно згоріло, а лісові масиви знищені

- заявив міністр з питань кліматичної кризи та цивільного захисту Греції Янніс Кефалогіанніс.

Пожежу в Аттиці, яка почалась у суботу поблизу Афіднеса, намагаються стримати понад 200 пожежників, авіація та спецтехніка. Вогонь дійшов до населених пунктів Дросопігі, Кріонері та Агіос Стефанос. Хоча основний осередок вдалося локалізувати, окремі ділянки досі палають.

На острові Евія ситуація критична: пожежа біля Піссони вийшла з-під контролю і рухається в напрямку Афраті. Декілька сіл залишились без електроенергії. Постраждали шість пожежників.

На острові Кітіра вогонь охопив велику територію. Влада евакуювала кілька селищ,  а берегова охорона за допомогою приватних човнів врятувала 139 людину з пляжу Лімніонас і безпечно доставила їх до порту Капсалі.

Пожежі також тривають у Мессінії (район Політея) та на Криті (район Теменія, Ханья). У деяких місцях полум’я знищило будинки.

За даними влади, кілька регіонів залишаються під загрозою пожеж, зокрема Іонічні острови, Західна Греція, Пелопоннес, Центральна Греція, Аттика, Епір, Західна Македонія (Флорина, Касторія, Козані), Східна Македонія і Фракія (Еврос), Фессалія (Магнезія, Лариса, Трікала), Південне Егейське море (Родос) і Крит.

Потужні зливи на півночі Китаю: щонайменше двоє загиблих та тисячі евакуйованих27.07.25, 15:56 • 1062 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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